İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Anıtkabir'i ziyaret etti
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İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ve beraberindekiler, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bilgehan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu ve Misak-ı Milli Kulesi'ni ziyaret etti. İnönü'nün kabrinin bulunduğu bölüme geçen heyet, İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ve beraberindekiler, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bilgehan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunduktan sonra beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Heyet daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu bölüme geçti. Vakıf Başkan Yardımcısı Bilgehan, İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.