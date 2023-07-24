İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Anıtkabir'i ziyaret etti

İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ve beraberindekiler, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bilgehan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu ve Misak-ı Milli Kulesi'ni ziyaret etti. İnönü'nün kabrinin bulunduğu bölüme geçen heyet, İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.