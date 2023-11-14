Hakkari'de Zap Havzası Somut Kültür Varlıkları Çalıştayı düzenlendi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Zap Havzası Somut Kültür Varlıkları Çalıştayı'nın temel konusunun somut kültürel miras olduğunu belirterek, "Bize ait olanı iyi anlayıp öğrenebilirsek, bizden sonrakilere de bunu net bir şekilde anlatırız" dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari Üniversitesi Çölemerik Konferans Salonunda düzenlenen Zap Havzası Somut Kültür Varlıkları Çalıştayı'na katıldı. Vali Çelik, program öncesi Hakkari Yerel Basın Mirası Sergisini ziyaret ederek sergi hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra katıldığı çalıştayta bir konuşma yapan Vali Çelik, şehir ve kent kavramları arasındaki farka değinerek, "Şehir ve kent genellikle eş anlamlı gibi kullanılırken; şehir kavramı yaşayan, büyüyen, gelişen, öğrenen ve yaşadıklarıyla beraber kendini var eden bir unsur olarak öne çıkar. Kent ise bugün hayatımızın bir bölümünde yer eden tasarımsal plan ve proje, bir anı kesit alarak o zaman içerisinde öğrenilmiş bilginin anlık olarak yansıtıldığı alanlar olarak tanımlanır. Şehir kavramı gerçekten müthiş bir organizasyonu, biriken bir enerjiyi, biriken bir kimliği ifade eden bir kavram. Hakkari içinde somut kültürel varlıkların, bugün burada bulunmamızın ana teması da bu. Bize ait olan, geçmişten beri yaşayan, devam eden ve süregelen kültürel, maddi ve somut olanları biriktirdiğimiz anı resmetmemiz, öğrenmemiz, bizden sonraki nesile de onların üzerinden öğrenilecek bir alan bırakmamamız gerekiyor. Belki idarecilerin, sivil toplumun, şehirlilerin, Hakkarililerin ya da Zap Havzası olarak başlık atılmış bu sürecin temel unsuru da bu. Bu çalıştayın temel konusu da bu somut kültürel miras. Bize ait olanı iyi anlayıp öğrenebilirsek, bizden sonrakilere de bunu net bir şekilde anlatırız" dedi. - HAKKARİ