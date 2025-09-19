Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 3 gün sürecek Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali başladı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen festival kapsamında, ilçedeki Mihal Bey Hanı'nın içi ile çevresinde el sanatları ve yöresel ürün stantları açıldı. Daha sonra Gölpazarı Millet Bahçesi'nde fidan dikildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da beraberindekilerle stantları gezip halk oyunları gösterilerini izledi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, AA muhabirine, Gölpazarı'nın tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle yurdun önemli noktalarından biri olduğunu söyledi.

İlçenin turizm potansiyelinin gün geçtikçe arttığını ifade eden Alpaslan, "Başkanımızın bu anlamda çok değerli çalışmaları var. Biz de bunları yakinen takip ediyoruz. Bugün de 3 gün sürecek kültür sanat festivalimiz başlıyor. Burada 3 günlük bir kültür sanat şöleni yaşanacak. Biz de buna şahitlik etmek, eşlik etmek için buradayız." dedi.

Alpaslan, İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliğinin değerlendirme ve istişare toplantısına da katıldıklarını belirtti.

Bölgenin turizm varlığının önemine dikkati çeken Alpaslan, "Burada turizm adına, kültür adına, doğa adına, tarih adına her ne ararsanız var. Hem vatandaşlarımızın hem dünyadan tüm insanların burayı görmeleri, gelip buranın bu güzelliklerini deneyimlemelerini canı gönülden arzu ediyorum. Hepsini davet ediyorum." diye konuştu.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ise Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Festivalin içeriğine ilişkin bilgi veren Suer, "Bugün birinci gün. Yarın uluslararası bir maratonumuz var. Pazar günü de yamaç paraşütü etkinliğimiz var. Kültürün, sanatın, sporun ve yöreselliğin olduğu, dolu dolu bir festivalimiz var. Tüm hemşehrilerimizi ilçemize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivalin ilk günü, Fatih Dönmez Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nun açılışı, mehter gösterisi, fener alayı ve Didem Butev'in konseriyle devam edecek.