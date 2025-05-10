Geleneksel Sokak Oyunları Etkinliği İzmir'de Gerçekleştirildi

İzmir'de geleneksel sokak oyunlarının tanıtıldığı etkinlikte buluşan Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan gelen çocuklar ve gençler, Türk arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Denge Eğitim Bilim ve Gençlik Derneği tarafından Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen "Benimle Oyna" projesi kapsamında İzmir'in Foça ilçesindeki bir otelde program düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Bulgaristan'dan 45 genç katıldı. Geleneksel sokak oyunlarını 6 gün boyunca tanıtan katılımcılar, güçlü dostluklar kurdu.

Proje koordinatörü Fatih Sarı, AA muhabirine, bu dönemde gençlerin bilgisayar başında fazla zaman geçirdiğini belirterek, bunun önlenmesi amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Projenin amacının gençlerin fiziksel ve sosyal iletişim kurarak geleneksel sokak oyunlarını oynamalarını sağlamak olduğunu ifade eden Sarı, "Katılımcı ülkelerin tamamı ortak geçmişe sahip ve oyunları birbirine benziyor. Söz konusu ülkelerin sadece oyunları değil, yemekleri, kültürleri ve şarkılarının bile birbirine çok benzediği, birbirleriyle etkileşim halinde olduğu görüldü." dedi.

Sarı, Türk oyunlarından çelik çomak, misket ve dokuztaşı tanıttıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Katılımcıların her biri, kendi dillerinde farklı isimleri, farklı kuralları olmakla beraber ortak oyunları tekrar gözden geçirme şansı buldu. Gençler sadece burada buluşmadılar, sonraki hayatlarında da birbirleriyle iletişim halinde olacakları şekilde kaynaştılar. Oyun, insanları birleştirir ve farklılıkları ortadan kaldırır. En iyi kaynaştığımız dönem fiziksel olarak oyun oynadığımız dönemler. Çünkü sadece kolay zamanları değil zor zamanları da oyunda beraber paylaşıyoruz. Bu paylaşımlar bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyor."

Bulgaristan'dan gelen Evgeniya Nikolaeva Nedyalkova da ülkelerin geleneksel oyunlarını görmenin ve oynamanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirterek, "Özellikle dokuztaşı çok beğendim. Çünkü topla vurup kule yapmak çok atraksiyonlu geldi." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'dan gelen Andrej Chakarovski ve Sırbistan'dan katılan Sara Milosevic ile Yağız İbrahim Baykan ise projenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.