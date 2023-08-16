Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Yörük Çadırı Ziyaretçi Akınına Uğradı

Bu yıl 17.'si yapılan Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Sehilden Yaylaya Yörük Obası adıyla kurulan Yörük Çadırı adeta ziyaretçi akınına uğradı. Sergilenen Yörük Kültürüne dair pek çok detay ve geçmiş hatıralarının canlanmasını sağlayan sergi vatandaşlardan tam not aldı.

Bu yıl 17.'si yapılan Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Sehilden Yaylaya Yörük Obası adıyla kurulan Yörük Çadırı adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri 12-13 Ağustos tarihlerinde iki gün boyunca birbirinden çeşitli stantlar, konserler ve farklı etkinliklerle gerçekleştirildi. Büyük şölende Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Fotoğraf Sergisi, Sehilden Yaylaya Yörük Obası Sergisi, Hatıra Para Köşesi, Alanya'nın meşhur Gara Java'sıyla oluşturulan hatıra fotoğraf köşesi gibi Yörük Kültürüne dair pek çok detay Yörük Çadırı içerisinde sergilendi.

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Sehilden Yaylaya Yörük Obası Sergisi adıyla kurulan Yörük Çadırında, bu kültürü besleyen tüm eşyalar ve Yörük Göçünde kullanılan kazanlar, tencereler, tabaklar, su kapları, hamur tekneleri, oklavalar ve senitler, deve ve eşeklerle yapılan taşımacılıkta kullanılan heybeler, çuvallar, dokumalar, keçe ve kepenekler, rengarenk kilimler, kirmen ve kilim dokuma tezgahları, beşikler, tarım aletleri başta olmak üzere Yörük Kültürünü anlatan araç ve gereçler sergilendi. Geçmiş hatıralarının canlanmasına ve Yörük Kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan sergi vatandaşlardan tam not aldı.

Alanya Belediyesi tarafından Yörük Kültürü ile ilgili yapılan envanter çalışmaları çerçevesinde; yöresel mutfaklarda kullanılan sofra bezi, un çuvalı, bakliyat çuvalı, heybe gibi kilim dokuma örnekleri merkez ve çevre mahallelerden toplanarak arşivlenmişti. Bu kültürel öğeler Gökbel'de vatandaşların beğenisine sunuldu. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Fotoğraf Sergisi ise 2005 yılından itibaren Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin hikayesinin arşivi niteliğinde aynı zamanda da uzun yolculuğun emektarlarının anılarının yad edilmesini sağladı.

Ayrıca, Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Hatıra Para Köşesi'nde de vatandaşlar etkinliğin anısına kendi hatıra paralarını bastılar. 12 ve 13 Ağustos'ta iki gün açık kalan çadırda misafirlere, geleneksel lezzetlerden s pasta, göç çöreği, göç helvası, çiğirdik, nerdek ve fıstıklı limonata ikram edildi. Yörük Kültürünün geleneksel tatları Gökbel Yaylası'na gelen ziyaretçilerin de tatması sağlandı. - ANTALYA