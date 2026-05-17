Bakır su takımı 350 bin çekiç darbesiyle hazırlanıyor

Gaziantep'te geleneksel yöntemlerle özellikle büyük boy kazanlar ve özel tasarım el işlemeli tepsi, vazo ve su takımı eserleri üreten ustalar, bakır levhayı şekillendirmek ve işlemek için binlerce kez çekiç kullanıyor.

Bakır işlemeciliğinin coğrafi patentini elinde bulunduran Gaziantep'te el emeği göz nuruyla üretilen bakır eşyaları, Türkiye'nin yanı sıra dünya pazarında da büyük bir ilgi görüyor. Geleneksel bakırcılık sanatında ustaların bin bir emek ve zahmetle binlerce çekiç darbesiyle şekillendirdiği bakır eşyaların hazırlanma süreçleri ürünün büyüklüğüne bazen günlerce bazen de aylarca sürüyor. Yoğun çekiç darbeleri bakırın dövülerek sertleşmesini, daha dayanıklı hale gelmesini ve üzerindeki motiflerin de derinlik kazanmasını sağlarken, genellikle el işçiliğinin üst düzey olduğu, turistik veya özel sipariş ürünlerin hazırlanma süreci için ustalar büyük emek sarf ediyor.

350 bin çekiç vurarak ortaya çıkardığı bakır su takımları beğeniliyor

Tarihi Yeni Han'daki iş yerinde 43 yıldır bakıra şekil veren 51 yaşındaki Ali Aytekin, her gün binlerce çekiç darbesiyle şekil verdiği bakır ürünleri özel sipariş ve talebe göre hazırlıyor. 7 yaşında başladığı mesleğini yıllardır severek sürdüren Aytekin'in binlerce çekiç darbesiyle hazırladığı ürünler görenleri mest ediyor. En küçük bir bakır ürüne bile 3-4 bin çekiç vurarak şekil veren Aytekin'in 350 bin çekiç vurarak ortaya çıkardığı bakır su takımları oldukça beğeniliyor. 6 bardak, bir sürahi ve bir tepsiden oluşan su takımını bir ayda hazırlayan Aytekin, su takımlarını 50 bin TL'den satıyor.

Aynı zamanda koleksiyonerliğiyle tanınan Aytekin, iş yerinin bir bölümünde sergilediği koleksiyonuna gözü gibi bakıyor. Mesleğe 7 yaşında başladığını belirten Aytekin, "Bir ustamızın tavsiyesiyle mesleğe başladık. çırak ve kalfalık dönemi derken usta olduk. Mesleğe halen devam ediyoruz. Mesleğimiz ve imkanlarımız eski dönemlerde daha zordu. Şu an imkanlarımız zor da olsa biraz kolaylaştı. Kendi işimizi yapıyoruz. Ağır parça içerikli çalışıyorum. 43 yıldır mesleğin içerisindeyim. Mesleğimden çok memnunum. Mesleğimi severek yapıyorum. Çok güzel parçalar çıkarıyoruz. Ustalarımızdan Allah onlardan razı olsun. Bizlere bu mesleğin inceliğini öğrettiler" dedi.

Özel siparişler üzerine çalıştığını belirten Aytekin, "Kişiye özel tepsi, ayran takımı, su takımı, fincan ve sürahi takımı yapıyorum. Çekiç sesini duymayız. Akşama kadar çekiç sesi eşliğinde siparişlerimizi hazır ederiz. Çekici sesleri bir müzik gibi kulaklarımıza hoş geliyor. Sürahi takımının başlama ve bitimi bir ay sürüyor. Hemen hemen 250-300 bine yakın çekiç sallıyoruz. Biz tek tek çekiç darbelerini sayamıyoruz ama tahminen 300 binden de fazladır. Küçük bir alan yüzlerce çekiç darbesiyle oluşuyor. Bir saniyede 30 çekiç darbesini dakikalarca hesapladığımızda binlerce kez çekiç sallamışız demektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı