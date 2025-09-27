Eskişehir, 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Gürcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılında medeniyetin incisi, Anadolu'nun kültür durağı Eskişehir'de hayat bulacağını bildirdi.

Tarih boyunca ilham veren güzellikleri, sanatın her alanına dokunan zenginliği ve coşkulu ruhuyla Eskişehir'in bu büyük festival için eşsiz bir ev sahibi olacağının altını çizen Gürcan, şunları belirtti:

"Bu kıymetli organizasyonun Eskişehir'imize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum. Eskişehir'imiz kültürün, sanatın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı şehir olarak Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne değer katacaktır."