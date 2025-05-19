Erzurum ve Erzincan'da Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Erzurum ve Erzincan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayrak ve fener alayı yürüyüşü yapıldı, tüm Türkiye ile aynı anda İstiklal Marşı okundu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Kamp Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen milli sporcular, saat 19.19'da 81 ilde aynı anda düzenlenmesi planlanan programla saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Ardından çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık, Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lalapaşa Camisi önünde toplanıp fener alayı eşliğinde büyük Türk bayrağı açarak yürüyüşe geçti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ve motorize polis ekiplerinin de Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar eşlik ettiği yürüyüş, düzenlenen gençlik konseri ile sona erdi.

Erzincan'da da binlerce vatandaş 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Halitpaşa Caddesi boyunca yürüdü.

Bazı vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

Kızılay Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yürüyüşe, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.