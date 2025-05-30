Erzincan Tulum Peyniri, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Erzincan tulum peyniri, yıllardır kentin yüksek yaylalarında doğal yöntemlerle üretiliyor.

Kentteki göçerler, mayıs-haziran ayları itibarıyla yaylaya çıkardıkları hayvanlarını yaklaşık 1500-3000 rakımlı, zengin bitki örtüsüyle kaplı dağların zirvelerindeki meralarda otlatıyor.

Zengin bitki örtüsüyle kaplı yaylalarda beslenen akkaraman koyunu ile kıl keçisinin sütünden üretilen ve 6 ay olgunlaşması beklenen coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri, özel lezzetiyle yıllardır sofralarda yerini alıyor.

Hayvanlarını yaylalarda besleyen göçerler, sağdıkları sütü Kemah tuzu ve doğal üretilen peynir mayası (şirden) ile birleştirerek Erzincan tulum peynirini elde ediyor.

Üretilen peynir, daha sonra koyun postundan yapılan tulumlara, plastik bidonlara ve vakumlu ambalajlara konularak satışa sunuluyor.

Yılda yaklaşık 5 bin ton üretiliyor

Geçen günlerde AB'den coğrafi işaret tescili alan ve yılda yaklaşık 5 bin tona yakın üretilen yöresel lezzet, uzun yıllardır doğal yöntemlerle üretiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, göçerlerin üretime başladığı 2 bin 200 rakımlı Heybeli Yaylası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 450 bin hektar mera arazisi ile Erzincan'ın meracılık ve küçükbaş hayvancılıkta önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Erzincan tulum peynirinin, yaylalarda otlayan koyun ve keçilerden elde edilen sütle 6 aylık olgunlaşma süreci sonrası sofralara geldiğini ifade eden Koçaker, şöyle konuştu:

"Ürünümüz hem hayvanların otladığı meralardaki otların kalitesi hem de yaylalarımızın iklim ve coğrafi konumu nedeniyle kendine has bir karakteristik özelliğe sahip. Dolayısıyla ülkemizin muhtelif yerlerinde üretilen bütün peynirlerden ve tulum peynirlerinden bariz farklılıklar içermekte. Gerek tadı gerekse aroması gerek tekstürü (sert, kırılgan ama ağızda dağılan yapısı) ile ön plana çıkmakta. Bu farkını da hem ülkemizdeki coğrafi işaret tescili hem de Avrupa Birliği nezdindeki coğrafi işaret tesciliyle kanıtlamış bulunmakta."

Koçaker, göçerlerin zorlu yayla koşullarına rağmen üretim yapmaya devam ettiklerine işaret ederek "Onların bu emekleri sayesinde Erzincan tulum peyniri karakteristiğini kazanıyor." dedi.

"Erzincan tulum peyniri artık bir dünya markası"

Erzincan İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş ise kent genelinde 650 bin küçükbaş hayvandan 5 bin tona yakın tulum peyniri üretildiğini anlattı.

Yöreye özgü peynirin AB'den coğrafi işaret tescili almasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Karakuş, "Artık o bir dünya markası. Bu yayları boş bırakmayan üreticilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Sofralarımızı süsleyen tulum peynirini doğal haliyle sunan üreticilerimize minnettarız. Bakanlığımızın ve devlet büyüklerimizin destekleriyle Erzincan tulum peynirinin dünya markası olması üreticilerimizin daha çok üretmesine sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.

Üretici 41 yaşında Kazım Erel de AB'den aldıkları tescilin üretimlerini daha da güçlendireceğini belirterek "Zor şartlar altında üretim yapıyoruz. Yaylaya çıktığımızda çok sıkıntılar çekiyoruz ama bu işi de severek yapıyoruz. Devletin de bize vermiş olduğu desteklerle, son zamanlarda Avrupa Birliği'nden tulum peynirimizin tescillenmesi bize artı kazandırdı. Üretim şevkimiz arttı." diye konuştu.

Cemile Erel ise ailesi ile zor şartlar altında tulum peyniri üretimi yaptıklarını ve tescil haberini büyük sevinçle karşıladıklarını aktardı.