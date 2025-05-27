Erzincan Tulum Peyniri AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzincan tulum peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasını kutladı.

Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan tulum peyniri, Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret alarak tescillenen 32. ürünümüz oldu. Bu önemli gelişmeyle birlikte Erzincan'ımız, AB nezdinde tescilli ilk ürününe kavuştu." ifadelerini kullandı.

Kültürel mirası koruma altına almak ve yerel ürünleri dünya vitrinine taşımak amacıyla yürütülen uluslararası coğrafi işaret seferberliğinin, bereketli Anadolu'nun eşsiz değerlerini global ölçekte hak ettiği yere taşımayı sürdürdüğünü belirten Mumcu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere bu tarihi sürece emek verenlere teşekkür etti.

Mumcu, "Ülkemize, milletimize, Erzincanlı üreticilerimize ve tüm hemşerilerime hayırlı olsun." temennisinde bulundu.