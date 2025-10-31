Emine Erdoğan, Vakıfbank Sanat Galerisi'nin açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nün yeni faaliyete geçen Vakıfbank Sanat Galerisi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan Vakıfbank Genel Müdürlüğü bünyesindeki Vakıfbank Sanat Galerisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politika Kurulu Üyeleri, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, oyuncu Tolga Sarıtaş, iş dünyasının tanınan isimleri, kültür sanat editörleri ve fotoğraf sanatçıları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış için gönderdiği mesaj, tören sırasında katılımcılarla paylaşıldı. Emine Erdoğan, açılışın ardından 2018 yılında vefat eden fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in eserlerinden oluşan sergiyi ziyaret etti.

Serginin genç sanatçılara ilham olmasını temenni eden Erdoğan, "Vakıfbank Sanat Galerisi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk serginin, şehrin belleğini ve insana dair hikayeleri fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiren usta sanatçı Ara Güler'e adanmış olması ise ayrıca kıymetli" dedi.

Erdoğan, sergide yer alan büyük çoğunluğu siyah beyaz 114 fotoğrafı tek tek inceledi. Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Nezahat Saraç'ın eşlik ettiği gezide, Güler'in eserlerinin hikayeleri hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve torunlarıyla birlikte yer aldığı bir fotoğrafı bir süre dikkatle inceledi.

'SPORCULARLA HATIRA I ÇEKTİRDİ'

Açılış sonrası Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Emine Erdoğan, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Genç voleybolcuların boylarının uzunluğu, Erdoğan'ın gülümsemesine neden oldu. Takım kaptanı Zehra Güneş, Emine Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu ve tüm takım oyuncularının imzaladığı formayı hediye etti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ise, Ara Güler tarafından çekilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğrafı Erdoğan'a takdim etti.

Emine Erdoğan, program sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vakıfbank Sanat Galerisi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk serginin, şehrin belleğini ve insana dair hikayeleri fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiren usta sanatçı Ara Güler'e adanmış olması ise ayrıca kıymetli. Bu vesileyle büyük sanatçıyı rahmetle anıyor, kültür-sanat dünyamıza değer katan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.