Ege'deki turizm işletmeleri ekim sonuna kadar yüksek doluluk bekliyor

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İZMİR/ FERDİ UZUN/METİN AYDEMİR - Temmuz ve ağustos aylarını yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle yüksek doluluk oranlarıyla kapatan Ege Bölgesi'ndeki turizm işletmeleri, hareketliliğin ekim ayının sonuna kadar sürmesini bekliyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, AA muhabirine, otellerin haziranda yüzde 50 dolulukla hizmet verdiğini söyledi.

Temmuzda yerli turistlerin de devreye girmesiyle doluluğun yüzde 90'a yükseldiğini aktaran Tercan, "Turizmde 'yüksek sezon' olarak nitelendirdiğimiz ağustos ayında doluluk yüzde 100'e ulaştı. Eylülde ise şu anda yüzde 55 civarında seyrediyor." dedi.

Tercan, İzmir'in Selçuk ile Çeşme ilçelerindeki bazı tesislerde 30 Ekim'e kadar rezervasyon oranlarının yüzde 80'e ulaştığını bildirdi.

"İzmir yılda en az 5 milyon yabancı turist ağırlamalı"

İzmir'in yabancı turist sayısını artırması gerektiğine dikkati çeken Tercan, kentin deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Kentten 71 farklı noktaya uçuş gerçekleştirildiğini anlatan Tercan, " İzmir'de her şey var. Deniz, kum, güneş, tarih ve kültür var. İzmir'e yılda yaklaşık 1 milyon 700 bin yabancı turist geliyor. Kent, yabancı turist sayısını artıracak adımları mutlaka atmak zorunda. İzmir yılda en az 5 milyon yabancı turisti ağırlamalı." dedi.

Tercan, İzmir'in otel kapasitesinin yeterli olmadığını, kente nitelikli otellerin ve modern kongre merkezlerinin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Temmuzdan itibaren sezon hareketlendi"

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de jeopolitik gelişmelerden dolayı nisan, mayıs ve haziran aylarının beklentilerinin altında kaldığını söyledi.

Temmuz başından itibaren tablonun değiştiğini ifade eden Özden, "Temmuz ve ağustos ayları çok iyi geçti. Eylül de gayet iyi seyrediyor. Mevcut rezervasyonlara baktığımızda ekim sonuna kadar iyi bir sezon geçireceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

Özden, yüksek sezonda yüzde 90-95'in üzerindeki dolulukların sektör açısından oldukça iyi olduğunu belirtti.

Özden, Efes, Meryem Ana Evi, Milet, Priene, Afrodisias ve Pamukkale gibi tarihi ve kültürel merkezlerin de bölge turizmini desteklediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir iklime sahibiz. Kuşadası ve Didim iki havalimanından da misafir alıyor. Bunun yanında bilinirlik açısından ciddi avantajımız bulunuyor. Bölgemizdeki tarihi değerler sayesinde güçlü bir kültür turizmi hareketliliği de yaşanıyor. İzmir ve Denizli gibi kentlerden gelen yerli misafirler de iki veya üç günlük kısa tatiller için bölgemizi tercih edebiliyor."

Türkiye'nin her şey dahil konaklama sisteminde dünyaya örnek olduğunu ifade eden Özden, tesislerdeki hizmet kalitesi ile misafir memnuniyetinin yüksek seviyede bulunduğunu söyledi.

Didim ve Kuşadası'nda yeni ve nitelikli tesislerin açıldığını, mevcut otellerin de yenileme yatırımlarına yöneldiğini belirten Özden, temmuzdan itibaren yaşanan hareketliliğin sezonun ilk üç ayındaki kaybı tamamen olmasa da önemli ölçüde telafi ettiğini kaydetti.

"Her geldiğimde evime dönmüş gibi hissediyorum"

23 yaşındaki Belçikalı Zoe Verplaetse ise 8 yaşından bu yana ailesiyle tatillerde sürekli Kuşadası'na geldiklerini belirterek, "Türk kültürünü, yemekleri ve buradaki havayı gerçekten çok seviyorum. Türkiye'nin tadını çıkarmak için gelmeye devam ediyorum. Buraya her gelişimde evime dönmüş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Belçikalı David Vandendaele de Türkiye'nin iklimini ve doğal güzelliklerini sevdiğini anlatarak, konakladıkları tesisin temizliğinden ve hizmetlerinden memnun kaldıklarını dile getirdi.

İskoçyalı Sean McLean ise yaklaşık 20 yıldır tatillerde Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'yi kültürü, insanları ve misafirperverliği nedeniyle tercih ettiğini belirten McLean, "Burada her zaman çok iyi ağırlanıyorsunuz. Hava mükemmel, otel çalışanları dost canlısı, sıcak ve yardımsever. Türkiye'ye seyahat etmekte kesinlikle hiçbir sorun yok. İspanya, İtalya veya Yunanistan'a gitmekten hiçbir farkı yok. İnsanlar ve hava harika. Türkiye'ye bir kez gelirseniz, yeniden gelmek istersiniz." diye konuştu.

Kaynak: AA