EFEST, Melek Mosso konseriyle sona erdi

Efes Selçuk'un kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST, kentin kurtuluşunun 101.yılında düzenlenen etkinlikler ve Melek Mosso konseri ile sona erdi. Festival süresince çoğunluğu Efes Selçuklu üreticiler ve esnaf olmak üzere,Türkiye'nin birçok yerinden gelen katılımcıların yer aldığı 268 stant ile yerel ekonomi canlanırken, üreticiler ürünlerini tanıtma olanağı yakaladı. EFEST'in son gününde sahneye çıkan Melek Mosso, sevilen şarkılarını Efes Selçuklular ile birlikte seslendirdi.

Efes Selçuk'un kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST, kentin kurtuluşunun 101.yılında düzenlenen etkinlikler ve Melek Mosso konseri ile sona erdi.

Festival süresince çoğunluğu Efes Selçuklu üreticiler ve esnaf olmak üzere,Türkiye'nin birçok yerinden gelen katılımcıların yer aldığı 268 stant ile yerel ekonomi canlanırken, üreticiler ürünlerini tanıtma olanağı yakaladı.

EFEST'in son gününde sahneye çıkan Melek Mosso, sevilen şarkılarını Efes Selçuklular ile birlikte seslendirdi. Klasikleşen eserlerden ve kendi şarkılarından oluşan bir repertuar ile sevenlerinin karşısına çıkan Melek Mosso'ya teşekkür eden Başkan Ceritoğlu Sengel, "Ben kocaman yürekli kadınları görünce önünde eğilesim geliyor. Efes Selçuk halkı adına hoş geldiniz diyorum. Şu an bu kalabalığın çoğu sadece Efes Selçuk değil bütün çevre ilçelerden hatta illerden gelenler de var. Efes Selçuk, doğum günün kutlu olsun" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN YILMADAN, HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDEN"

2019 yılında Gezgin Fest ile Efes Selçuk'a gelen sanatçıyı bir kez daha Efes Selçuk'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bir kız çocuğu annesi olarak şöyle bir şey diyorum: 'Bu kadar güçlü kadınları kim yetiştirmiş olabilir?' Ben biraz önce sevgili Melek Mosso'nun annesi Hatice Teyze ile tanıştım. Bizim 101. kurtuluş yıl dönümümüzü Melek Mosso ile kutlamak istedik. Ben de bir hayranı olarak da çok mutluyum. 102. yıl dönümümüzde Melek Mosso'yu Efes Antik Kenti'nde antik tiyatroda ağırlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı olan bir Türk kadını ve Cumhuriyet kadını olarak gerçekten bu ülkede güçlü işler yapıyorsunuz. Bilin ki bizler de sonuna kadar arkanızdayız hiçbir zaman yılmadan, hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeden" diye konuştu.

Konser boyunca dinleyicileriyle birlikte şarkı söyleyen Melek Mosso, annesiyle birlikte de bir türkü seslendirdi.