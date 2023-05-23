Devlet Opera ve Balesi yaz festivalleri düzenliyor

Dünyaca ünlü opera ve bale eserleri yaz festivallerinde seyirciyle buluşacak

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, yaz aylarında düzenleyeceği uluslararası festivallerde dünyaca ünlü opera ve bale eserlerini seyirciyle buluşturacak. Festivaller, 10 Haziran'da İstanbul'da başlayacak ve 21 Eylül'de Antalya'da sona erecek.

4-21 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak olan Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali de 30'ncu yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Festival, 4 Eylül'de Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin ortak yapımı 'Aıda' operası ile başlayacak. 8 Eylül'de 'Tosca' operası, Antalya Devlet Opera ve Balesi eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. 13-14 Eylül'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği 'Kuğu Gölü' balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde seyirci ile buluşacak. Festival, 17 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği 'La Bayadere' balesi ile devam edecek. Festival, 21 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğindeki 'Gala Konser' ile sona erecek.