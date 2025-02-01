Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha
Kılıçdaroğlu 'Tartışmalara son ver' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti

Depremden Sonra Sanatına Devam Eden Ressam: Yusuf Altunay

Depremden Sonra Sanatına Devam Eden Ressam: Yusuf Altunay
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da depremde evi ve atölyesi yıkılan 67 yaşındaki ressam Yusuf Altunay, Kültür ve Sanat Çarşısı'nda açtığı atölye ile sanatıyla yeniden buluşuyor. Altunay, yaptığı eserlerle Antakya'nın kültürünü yaşatmayı hedefliyor.

Hatay'da depremde evi ve iş yeri yıkılan 67 yaşındaki ressam Yusuf Altunay, afetzede sanatçıların desteklenmesi için kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda açtığı atölyede mesleğini sürdürüyor.

Altunay'ın Defne ilçesindeki evi ve Antakya ilçesindeki 32 yıllık atölyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.

Yaptığı eserler iş yerinin enkazında kalan ressam, önce Antalya'ya daha sonra da Kırşehir'e taşındı. Bir süre sonra özlem duyduğu memleketine dönme kararı alan Altunay, geçen yıl Defne'deki arazisine prefabrik ev yaptırdı.

Altunay, hem afetzede esnafın desteklenmesi hem de kentin kültürünün tanıtılması amacıyla Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda 20 Aralık 2024'te Çekmece Mahallesi'nde faaliyete başlayan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda atölye açtı.

Son dönemde Hatay'ın depremde yıkılan tarihi yapılarını ve sokaklarını resmeden Altunay, müşterileri için portre çalışmaları yapıyor.

"Giden resimlerimin yerine yenilerini yapmalıydım"

Yusuf Altunay, AA muhabirine, yıllarını verdiği resimlerini depremlerde yıkılan iş yerinin enkazında kaybettiğini söyledi.

Memleketinden ve mesleğinden kopamadığını belirten Altunay, "Bir şekilde yeniden başlamalıydım. En azından giden resimlerimin yerine yenilerini yapmalıydım çünkü şehrimi çok seviyorum. Herkes beni 'Antakya sevdalısı ressam' diye tanır." diye konuştu.

Altunay, eserlerinde Antakya'nın tarihine ağırlık verdiğini ifade ederek, "Amacım hem buranın kültürünü yaşatmak hem de güzellikleri gelecek kuşaklara taşımak." dedi.

Mesleğinde 40 yılı geride bıraktığını dile getiren Altunay, şunları kaydetti:

"En çok yağlı boya tekniği hoşuma gidiyor. Bunun yanında mozaik çalışması yapıyor, pastel ve karakalem tekniklerini de kullanıyorum. Gençler çok rağbet gösteriyor, portre resim istiyorlar. Antakya konulu bir resmi tamamlamak 10 günümü alabiliyor."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Kültür Sanat
img

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
img

Zam farkları ne zaman yatacak? Emeklinin beklediği tarih netleşti
img

"Tarihinin en perişan, en karanlık, en bakımsız devrini yaşıyor"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
'Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak'

"Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak"
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.