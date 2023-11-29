Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi Açılıyor

SANKO Sanat Galerisi'nde "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi" 1 Aralık Cuma günü saat 17.30'da açılacak.

SANKO Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen, "Gaziantep'e hizmet vermiş ve sanatsal açıdan katkı sunmuş öğretmen ve ressamların birlikteliğinden oluşan "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi"ni sanatseverler ile buluşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

SANKO Sanat Galerisi'nin, 2004 yılında SANKO Okulları öğrencilerinin eserlerini sergilemek üzere açıldığını, sonraki dönemde ise profesyonel galeri anlayışıyla yönetilerek Türkiye'de seçkin sanat merkezi haline getirildiğini belirten Özen, şunları söyledi:

"Galerimiz tamamen profesyonel bir anlayışla yönetilmektedir. Ulusal ve uluslararası birbirinden seçkin profesyonel sanatçıları ağırlayarak sanatseverlerle buluşturuyoruz. Ulusal ve uluslararası çalıştaylar düzenleyerek Türkiye'deki diğer özel sanat galerine de örnek teşkil etmekteyiz. Anadolu'da kar amacı gütmeden sadece sanatçıya destek anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren tek sanat galerisiyiz. Bölgede ağırladığımız profesyonel sanatçılarımızın aynı zamanda okullarımızda ve üniversitelerimizde öğrencilerimizle buluşup tecrübe paylaşımlarını sağlıyoruz. Bu da geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve sanatseverlerin sanatsal bakışının gelişimine katkı sağlamaktadır."

Özen, 2010 ve 2014 yılında uluslararası sanat çalıştayları düzenleyen SANKO Sanat Galerisi'nin 2016 yılında ise Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği tarafından Türkiye'de yılın sanat galerisi seçildiğini hatırlattı.

"Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına sunduğu katkının yanı sıra sanatın ve sanatçıların da destekçisi olan SANKO Ailesine ve SANKO Sanat Galerisi yönetimine sağladıkları imkanlardan dolayı şükranlarımı sunuyorum" diyen Özen, Gaziantepli sanatseverleri, "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı 3. Gaziantep Karması Resim Sergisi" açılışında görmekten mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

19 sanatçının eserleri sergilenecek

Aslı Özen küratörlüğünde düzenlenecek "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı Gaziantep Karması Resim Sergisi"nde, sanatçılar Ayşegül Bakkaloğlu, Aysel Sayın, Aslı Özen, Azmi Atilla, Bekir Baba, Filiz Kurt, Gül Öztürkmen Demir, Hüseyin Erdoğan, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Akif Orçan, Muhammed Aliyev, Nurten Çatıkkaş Kale, Ömer Ünsal, Özer Çağlar, Şaban Pala, Şeref Yeter, Tuğrul Alpaslan Damgacı, Ufuk İnan ve Yasemin Gürler'in eserleri yer alacak.

3. Gaziantep Karması sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 1 Aralık Cuma günü saat 17.30'da açılacak. - GAZİANTEP