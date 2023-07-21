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Çin Xinjiang Uluslararası Dans Festivali Başladı

Kültür Sanat Haberleri

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 6. Çin Xinjiang Uluslararası Dans Festivali'nin açılış töreninde performans sergileyen dansçılar, 20 Temmuz 2023. Urumqi'de Perşembe günü başlayan uluslararası dans festivali, sanatçılara, danslarını uluslararası bir arenada sergileme fırsatı sunuyor. "Dans Hayalleri, İpek Yolu'nun Uyumu" temasıyla düzenlenen festivale, Asya, Avrupa ve Afrika'dan 1.000'den fazla sanatçı katılıyor. 17 gün sürecek festivalde, 60 gösteri sahnelenecek.

URUMQİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 6. Çin Xinjiang Uluslararası Dans Festivali'nin açılış töreninde performans sergileyen dansçılar, 20 Temmuz 2023.

Urumqi'de Perşembe günü başlayan uluslararası dans festivali, sanatçılara, danslarını uluslararası bir arenada sergileme fırsatı sunuyor.

"Dans Hayalleri, İpek Yolu'nun Uyumu" temasıyla düzenlenen festivale, Asya, Avrupa ve Afrika'dan 1.000'den fazla sanatçı katılıyor. 17 gün sürecek festivalde, 60 gösteri sahnelenecek. (Fotoğraf: Hu Huhu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

Çin Halk Cumhuriyeti İpek Yolu Uygur Kültür Sanat Haberler

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