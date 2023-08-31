Çin ve Orta Asya Ülkeleri Arasındaki Ortak Arkeolojik Çalışmalar

Çin'in Xi'an şehri ile Kazakistan ve Özbekistan arasında gerçekleştirilen ortak arkeolojik çalışmalar hakkında bilgiler veriliyor. İpek Yolu güzergahı üzerindeki kültürel kalıntılar inceleniyor.

1. Xi'an'dan çeşitli görüntüler

2. Kazakistan'daki ortak arkeolojik çalışmalardan çeşitli görüntüler

6. Özbekistan'daki ortak arkeolojik çalışmalardan çeşitli görüntüler

7. SES 4 (Çince): WANG JİANXİN, İpek Yolu Arkeolojisi Ortak Araştırma Merkezi Baş Bilim İnsanı

8. Ortak arkeolojik çalışmalardan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an yaklaşık 3.100 yıl önce kuruldu.

Eskiden Chang'an olarak bilinen şehir, antik İpek Yolu'nun başlangıç noktası olma özelliğini taşıyor.

Son yıllarda çok sayıda Çinli akademisyen, Kuşak ve Yol hattındaki ülkelerden gelen akademisyenlerle birlikte İpek Yolu güzergahı üzerindeki kültürel kalıntıları keşfetmek üzere şehirden yola çıktı.

Xi'an'dan yaklaşık 3.000 km uzaklıkta bulunan Kazakistan'daki Rahat bölgesinin, Tianshan Dağları'nın kuzey eteklerinde gelişen eski bir medeniyete ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Shaanxi Arkeoloji Akademisi ve "ISSYK" Devlet Tarih-Kültür Müze-Rezervi, 2017'den bu yana bu alanda ve yakınlardaki diğer alanlarda araştırmalar ve kazılar yapmak üzere ortak bir arkeoloji ekibi oluşturdu.

"Şu ana kadar kül çukurlarının kalıntılarını temizleyip kazdık ve taştan yapılmış bazı gereçler ile çömlek parçalarını gün yüzüne çıkardık. Bu sayede Rahat bölgesi hakkında bir ön fikir edinebiliyoruz. Bölgenin uzun bir tarihi ve zengin bir birikimi var."

"Rahat bölgesini, Chang'an-Tianshan İpek Yolu koridoru üzerindeki bir 'anıt' olarak değerlendiriyoruz. Antik İpek Yolu güzergahında yaşamış insanların yaşamlarının izlerini gözlemlememizi sağlıyor. Burası bir zamanlar büyük İpek Yolu hattındaki önemli bir kültür merkeziydi."

Mukhtarova, sekiz Kazak akademisyenin arkeolojik kazılara katılmak ve deneyim paylaşımında bulunmak üzere Çin'i ziyaret ettiğini söyledi.

"Çin-Kazak ortak arkeoloji projesi büyük önem taşıyor. Biz ve Çinli arkeologlar birbirimizden çok şey öğrendik. Birlikte çalışırken de çok eğleniyoruz."

Wang Jianxin, uzun süredir Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki ortak arkeolojik çalışmalara katılan bir başka Çinli akademisyen.

Wang, 2009 yılından bu yana İpek Yolu hattında ortak arkeolojik çalışmalar yürütmek üzere Kuzeybatı Üniversitesi'nden Özbekistan'a giden bir ekibi yönetiyor.

Ekip, Tianshan Dağları'nın batısında eski göçebe kültürlere ve tarım kültürlerine ait yerleşim yerleri de dahil olmak üzere bir dizi buluntu elde etti.

SES 4 (Çince): WANG JİANXİN, İpek Yolu Arkeolojisi Ortak Araştırma Merkezi Baş Bilim İnsanı:

"İpek Yolu üzerindeki ülkelerin tarih, kültür ve geleneklerine dair anlayışın derinleşmesi, Çin ile bu ülkeler arasındaki karşılıklı öğrenmenin, kültürel etkileşimin ve halklar arası bağların gelişmesine yardımcı oluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.(XHTV)