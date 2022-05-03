'Cephede Piknik' oyunun galası 11 Mayıs'ta yapılacak

Usta tiyatrocu Turgay Tanülkü, Ankara Altındağ bölgesinde yaşayan dezavantajlı çocuklarla tiyatro oyunu hazırladı.

???????"Yarınlar ve Umutlar Projesi" kapsamında yapılan tiyatro oyunu için çocuklara 3 ay boyunca drama eğitimi veren Tanülkü ve ekibi, 6 aylık eğitiminin ardından ilk perdeyi "Cephede Piknik" oyunuyla açacaklar.

Genel Sanat Yönetmenliğini Turgay Tanülkü'nün üstlendiği oyunda proje Koordinatörlüğünü Tuğba Aydın ve yönetmenliğini Ali Sağ yapacak.

Tiyatronun oyuncuları arasında ise Serhat Polat, Sinem Talun, Azra Taner, Hayriye Güngör, Eylül Tombak, Özge Akbab,Toprak Naz Akçat, Balın Su Tapur, Beritan Çetin, Elif Asmin Koyun, Esila Kendir, Nazlı Yıldırım yer alıyor.

İspanyol yazar Fernando Arrabal'ın kaleme aldığı tiyatro oyunun galası 11 Mayıs'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Başkent Tiyatroları Büyük Salonunda gerçekleşecek.