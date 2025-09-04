Bursa'nın Püsküllü Kardeşleri: Baba Mesleğini Yaşatıyorlar

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, babalarının 1960'da kurduğu köfte dükkanını işleten Püsküllü kardeşler, ilerleyen yaşlarına rağmen baba mesleğine sahip çıkıyor.

Fahri Püsküllü (70) ve kardeşi Kadri Püsküllü (60), küçük yaşlarından itibaren ilçe merkezindeki 20 metrekarelik dükkanda babalarına yardım etmeye başladı. Zamanla mesleği öğrenen iki kardeş, 1988'de babalarını dinlendirmek için dükkanı devraldı.

Her gün erkenden iş yerini açıp hazırlık yapan kardeşler, açıldığı günden bu zamana kadar aynı malzemelerin bulunduğu dükkandaki 1 metrekarelik ızgara alanında köfte pişiriyor.

Babalarını 2003'te kaybeden 2 kardeş, hayatlarının sonuna kadar ızgara başından ayrılmak istemiyor.

Fahri Püsküllü, AA muhabirine, ömrünün burada geçtiğini ve köftecilikten vazgeçemeyeceğini anlattı.

İşin ekonomik yönüyle değil, manevi yönüyle ilgilendiğini söyleyen Fahri Püsküllü, şöyle konuştu:

"Şu görmüş olduğunuz mekanın bütün aksesuarı 65 yıllık. Bunlar gittiği an benim de yaşamım biter. Bir de düşünebiliyor musunuz, bu yaşa kadar her gün gelip gideceksin. Buradan kopman mümkün mü? Buraya geldiğim an tedavi oluyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Eşim, dostum ve çevrem geliyor. Bunlarla mutlu oluyorum. Çok da sağlıklıyım. İşimden zevk alıyorum. Çok mutluyum."

Püsküllü, etin pişmesine ve işçiliğine özen gösterdiklerini belirterek, akşamdan eti hazırladıklarını, kıymayı baharatlarla özleştirerek yoğurduklarını anlattı.

Dükkanın kendileri için "olmazsa olmaz" bir yer olduğunu vurgulayan Püsküllü, "Görmüş olduğunuz şu tabaklar kendimi bildim bileli var. Artık tarihi eser olmuşlardır. Bu doku bana mutluluk veriyor. Belki genç olsaydım bunların değerini bilmezdim. Burayı büyütmeyi düşünürdüm. Yaş aldıkça büyütmeyi değil, kaybetmemeyi düşünüyorsun. Bir de benim maddi yönden de işim yok. Para bir araçtır. Biz mutlu olmaya çalışan insanlarız." ifadesini kullandı.

"Allah ömür nasip ettikçe buradayım"

Kardeşi Kadri Püsküllü ise işlerini çok sevdiklerini söyledi.

Pazar günleri kapalı olmasına rağmen yine de dükkana uğradıklarını belirten Kadri Püsküllü, "Bu dükkan ben doğmadan önce açıldı. Bu sebeple ömrüm, burada geçti. Burada ne görüyorsanız, şu masalar, sandalyeler, şu vitrinler, şu ocak, hepsi o günden bugüne orijinal. Öyle duruyor." dedi.

Püsküllü, dükkana gelince mutlu olduklarını vurgulayarak, "Allah ömür nasip ettikçe buradayım. Allah sağlık versin, biz de o devam edelim." diye konuştu.