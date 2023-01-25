Bursa'da TRT sanatçısı Hale Yamaner konser verdi
Kültür Sanat Haberleri
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen konserde TRT sanatçısı Hale Yamaner sahne aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından organize edilen konserde TRT sanatçısı Hale Yamaner sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Kemal Kamalı yönetti.
Konserin ikinci yarısında sahne alan Hale Yamaner, "Cemilem", "Yeşil Ördek" ve "Dalga Dalga" gibi türküleri seslendirdi.
Hale Yamaner'in Karagöz Halk Dansları ekibiyle sergilediği zeybek oyunu sanatseverlerin beğenisini topladı.
Gecenin sonunda solist Yamaner'e Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından çiçek takdim edildi.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat