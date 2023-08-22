Bozüyük Zafer Bayramı ve Kurtuluş Günü Kutlamaları

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen konser programlarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü kutlanacak. Şevval Sam, Funda Arar, Sagopa Kajmer ve Sıla gibi ünlü sanatçılar konserlerde sahne alacak. Ayrıca spor etkinlikleri ve genç yeteneklere sahne fırsatı verilecek.

Bozüyük Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası dolayısıyla düzenlenen konser programlarında ilçe ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapacak.

Bozüyük, Zafer Bayramı'nı ve kurtuluşunun 101. yıl dönümünü konser programlarıyla kutlayacak. Şevval Sam, Funda Arar, Sagopa Kajmer ve Sıla'nın sahne alacağı konserlerle Bozüyük ünlüler geçidine sahne olacak.

Spor etkinlikleriyle başlayacak Kurtuluş Günü etkinliklerinde; 23-24 ve 25 Ağustos'ta gençlere yönelik olarak düzenlenen Kum Voleybolu, Sokak Basketbolu ve Ayak Tenisi Turnuvası yapılacak. 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü akşamı yerel sanatçıların sahne alacağı Yeşilkent Amfi Tiyatro'da MAT Grubu ve Metin Özkan'ın programı saat 20.30'da başlayacak. 27 Ağustos 2023 Pazar günü sevilen sanatçı Şevval Sam saat 20.00'de Çarşı ve Kent Meydanı'nda sahne alırken; Çarşı ve Kent Meydanı projesinde yer alan 250 araçlık kapalı katlı otoparkın açılışı yapılarak Boztram projesi Nostaljik Tramvaylar hizmete girecek.

Yerel sanatçıların sahne alacağı Yeşilkent Amfi Tiyatro'da 28 Ağustos 2023 Pazartesi Günü akşamı Yunus Emre Sert ve Osman Savaş, 29 Ağustos 2023 Salı Günü akşamı Emre Çimen ve Serkan Kıranlı 20.30'da sahne alacak. Bozüyüklüler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ise sevilen sanatçı Funda Arar ile kutlayacak. Kapalı Pazar Otoparkı'nda yapılacak olan Funda Arar Konseri saat 20.30'da başlayacak. Bozüyük Belediyesi'nin etkinlik takvimine göre 31 Ağustos 2023 Perşembe günü Yeşilkent Amfi Tiyatro'da x-Ray-Güney/DJ ACY ile Cem Yegül sahne alırken program saat 20.30'da başlayacak.

1 Eylül 2023 Cuma günü ise gençlerin en sevdiği sanatçılardan birisi olan Sagopa Kajmer Bozüyüklü gençlerle buluşacak. Kapalı Pazar Otoparkı'nda yapılacak olan Sagopa Kajmer Konseri saat 20.30'da başlayacak.2 Eylül 2023 Cumartesi günü Yeşilkent Amfi Tiyatro'da Fazla Grubu ve Denek Grubu sahne alırken program saat 20.30'da başlayacak. 3 Eylül 2023 Pazar günü ise Kurtuluş konserinde Sıla Bozüyüklü sevenleriyle buluşacak. Kapalı Pazar Otoparkı'nda yapılacak olan Sıla Konseri saat 20.30'da başlayacak. 4 Eylül Bozüyük'ün Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 101. yıl dönümünde ise kurtuluş gün içerisinde düzenlenen coşkulu törenlerle kutlanacak.

Kurtuluş Günleri Etkinlikleri'nde ayrıca geçen yıllarda olduğu gibi Yeşilkent Amfi'de yapılacak ve yerel sanatçıların sahne alacağı konserlerde saat 19.00 ile 20.0 arasında sahne deneyimi yaşamak isteyenler için 'Sahne Senin Yıldız Sensin' bölümü ile genç yeteneklere fırsat verilecek. Bu bölümde sahne almak isteyen genç yetenekler başvurularını Metristepe Kültür Merkezi'ne yapabilecek.