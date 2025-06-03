Bolu'nun Yöresel Lezzetleri Bilimsel Projeyle Gün Yüzüne Çıkıyor

Bolu'nun Yöresel Lezzetleri Bilimsel Projeyle Gün Yüzüne Çıkıyor
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, yöresel lezzetlerin bilimsel bir proje ile yeniden yaşatılması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla saha çalışmaları yapacak. Proje, yerel halkla görüşmelerle kayıt altına alınmamış ürünlerin tespit edilmesini hedefliyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin katkılarıyla kentin yöresel lezzetleri bilimsel projeyle gün yüzüne çıkacak.

Bolu Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Niyazi Gümüş'ün yürütücülüğünü üstlendiği, öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Haydar Özaydın ve Dr. Öğretim Üyesi Dilek Eren'in araştırmacı olarak görev aldığı proje, üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Doç. Dr. Niyazi Gümüş, AA muhabirine, Bolu'nun coğrafi işaret almış 26 ürünün bulunduğunu belirterek, "Ürünlerden 4'ü de başvuru sürecinde. Ancak binlerce yıllık bu kültür mirası için bu sayı son derece yetersiz. Bu projeyle sadece sayıyı artırmayı değil, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel değerleri yeniden yaşatmayı ve ekonomiye kazandırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Proje kapsamında Bolu merkez ve tüm ilçelerde kapsamlı saha çalışmaları yürütüleceğini anlatan Gümüş, "Yerel halkla birebir görüşmeler yapılarak, bugüne kadar kayıt altına alınmamış ürünler tespit edilecek. Her ürün için özel pazarlama planları geliştirilecek." dedi.

Gümüş, coğrafi işaretli ürünlerin, kırsal kalkınmanın yanı sıra mutfak turizmi açısından da büyük fırsatlar sunduğunu dile getirerek, "Bugün dünyada insanlar sadece yemek yemek için şehir değiştiriyor. Yöresel ürünleri deneyimlemek, artık başlı başına turizm türü. Bu projeyle Bolu'yu bu alanda cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu proje sadece akademik çalışma değil, aynı zamanda Bolu'nun geleceğine yapılan yatırımdır. Tüm Bolululardan bu sürece destek olmalarını bekliyoruz. Ayrıca projeye verdikleri katkı için üniversitemizin BAP Koordinasyon Birimine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
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