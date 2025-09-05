Black Coffee, Antalya'da Unutulmaz Bir Elektronik Müzik Gecesi Yaşattı

Elektronik müziğin figürlerinden biri olan Grammy ödüllü Black Coffee, Antalya'nın Serik ilçesinde sahne aldı.

Belek turizm merkezinde bulunan Cullinan Belek otelde ünlü sanatçı, Afrika'nın ritimlerini caz ve house müzikle harmanlayarak yaklaşık 2 saat süren sahne performansı ile dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Çok sayıda katılımın olduğu konserde, dinleyiciler ünlü sanatçının müziklerine oynayarak eşlik etti.

Elektronik müzik dünyasında bir ikon haline gelen ve egzotik melodileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, Güney Afrika'da 1976'da dünyaya geldi.

Sanatçı, 1990'da, Mandela'nın hapishaneden çıkışını kutlayan kalabalığa doğru giden bir taksinin çarpması sonucu sadece sağ kolunu kullanarak müzik yapıyor.

Black Coffee, Cape Town'daki konserinde 60 saat kesintisiz müzik yaparak, "Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti" dünya rekorunu kırdı.

Alicia Keys ve Drake gibi ünlü isimlerle işbirliği yaparak da adından söz ettiren müzisyen, Pharrell Williams, Diplo, RyX, Usher ve David Guetta'nın misafir sanatçı olarak yer aldığı 6. albümü "Subconsciously" ile 64. Grammy Ödüllerinde "En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü" ödülünün sahibi olmuştu.