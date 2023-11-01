Bitlis'te tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için başlatılan 'Dere Üstü Islah Projesi' çalışmalarında sona gelindi. Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini barındıran Bitlis'te hayata geçirilen proje çerçevesinde tarihi köprüler, han ve hamam gibi eserler restore edildi. Ayrıca, alana çocuk oyun parkları, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları da yapıldı.

Bitlis Dere Üstü Islah Projesi'nde sona gelindi

Vali Erol Karaömeroğlu: "Çalışmalar bu yıl büyük oranda tamamlanma aşamasına geldi"

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay : " Bitlis'in tarihini tamamıyla gün yüzüne çıkardık"

BİTLİS - Bitlis'te tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için başlatılan 'Dere Üstü Islah Projesi' çalışmalarında sona gelindi.

Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini barındıran Bitlis'te hayata geçirilen proje çerçevesinde ilk olarak kent merkezinden geçen derenin üzerindeki yapılar yıktırıldı. Dere üzerinde bulunan yaklaşık 700 yapının yıktırılmasıyla birlikte gün yüzüne çıkarılan tarihi köprüler, han ve hamam gibi eserlerde restorasyon çalışmaları başlatılmıştı.

Tarihi eserlerin restorasyonunun yanı sıra proje çerçevesinde bu alana çocuk oyun parkları, yürüyüş yolu ve dinlenme alanlarının yer aldığı millet bahçesi de yapıldı. Proje ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, "Bitlis ilimizde yaklaşık 55 dönümlük arazi üzerinde Dere Üstü Islah ve Millet Bahçesi projeleri uygulandı. Alan içinde 177 yapı ve 605 adet bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmazlar 2021 yılında kamulaştırılmak sureti ile yıkılıp tahliye edilmiştir. Genel itibari ile kentin tarihi ve kültürel yapılarını içerisinde barındırdığı kadim şehrin merkezinde bulunan alan içerisinde her ne kadar 4-5 adet tescilli yapı bulunsa da yapılaşma nedeniyle tescillenemeyen onlarca yapının da bulunduğu bu yıkımla birlikte ortaya çıktı. Çalışmalar çerçevesinde dere ıslahı ile birlikte alan içinde bulunan alt yapıları yenilenmiş park ve çocuk oyun alanları oluşturulmuştur. 9 adet tarihi köprü sur duvarı ve kale kapısı, Paşa Hamamı, Hazo Hanı ve Hacı Behiye Camii restorasyonları ile birlikte Nur Caddesi boyunca binaların cephe yenileme, sokak sağlıklaştırma işlemleri de yapılmıştır. Geçen yıl başlayan çalışmalar bu yıl büyük oranda tamamlanma aşamasına gelmiştir. Büyük ihtimalle yılsonuna doğru hepsini tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise Dere Üstü Islah projesinin Bitlis adına tarihin en büyük projesi olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz mevki Bitlis çarşı giriş kapısı. Tarihte şehrin bir giriş kapısı vardı o da bu alanda. Burası da kentsel dönüşümden önce görünmüyordu. Bununla beraber köprülerimiz gün yüzüne çıktı. Aynı zamanda han ve hamamların restorasyonu devam ediyor ve çalışmalarda sona geldik. Çalışmaların geneline baktığımız zaman yüzde 95 civarında bitti. Kalan iki projemizin devamı bir dahaki yıl sürecek. Bitlis'te bu kentsel dönüşümle tarihe bir imza atmış olduk ve Bitlis'in tarihini tamamıyla gün yüzüne çıkardık. Bu çalışmalar devam ederken de Bitlis'e ziyaretçi sayısının daha fazla olduğunu gördük. Tabi bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu an dere içindeki ışıklandırma projemiz devam ediyor. Bu proje tarihin en büyük projesiydi. Bilindiği üzere gerçekleştirmek içinde çok çaba sarf edildi. Bu proje gerçekleştirilirken de hemşerilerimizin gerçekten büyük bir sabrı oluştu. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.