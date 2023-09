Bilecik'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlandı

Bilecik'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Başkan V. Subaşı günün anlam ve önemine anlatan bir konuşma yaptı. Subaşı, "Anadolu'nun Batıya açılan kapısı, Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri Güzel Bilecik bundan tam 101 yıl önce düşman işgalinden kurtuldu. 3 defa Yunan işgaline uğrayan Bilecik, her zaman bağımsızlık ateşiyle yanmış ve bağımsızlık için mücadele etmiş kahraman bir şehir ve kahraman bir halktır. Bilecik halkı Milli Mücadelenin her safhasında bağımsızlık ve kurtuluş için çocuk yaşlı demeden üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bugün burada bu kutlamaları yapabiliyor olmayı bundan bir asır önce bu topraklar için gözünü kırpmadan can veren, elinde olmayanı var ederek Milli Mücadeleye destek olan ve her şeyden önce vatan diyerek bu toprakları savunan atalarımıza borçluyuz. Bunun kıymetini bilmek ve sonraki nesillere aktarmak ise en büyük sorumluluğumuzdur. Batı Cephesinin kalbi olan Bilecik nesiller sonra bile kahramanlığıyla hatırlanacak, Bilecik halkının fedakarlıkları asırlar boyu unutulmayacaktır. Yunan ordusu tarafından 3 kez işgale uğrayarak harabeye çevrilen Bilecik, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin atılımlarıyla yaralarını hızla sarmıştır. Çalışkan Bilecik halkı şehrimizi bugün ülkemizde adından söz ettiren bir sanayi, eğitim ve turizm merkezi haline getirmeyi başarmıştır. Bizlere düşen görev de şehrimizi daha güçlü ve gelişmiş bir şehir haline getirmek için yorulmadan çalışmaktır. Güzel şehrimiz Bilecik'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101. Yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyorum. Bu güzel yurdu bizlere emanet eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Milli Mücadele Kahramanlarımızı saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterisiyle devam eden program, Bilecik İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Valilik bahçesine kurulan Kurtuluşun 101. Yılı Fotoğraf Sergisi'nin gezilmesiyle son buldu.

Öte yandan kutlamalar gün içinde çeşitli etkinliklerle devam edecek. - BİLECİK