Bilal Erdoğan: 'Türkiye eğitimde dünyanın başarılı ülkeleri arasına girdi'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Ağrı'da katıldığı Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda eğitimden ekonomiye, mesleki eğitimden uluslararası öğrencilere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin eğitim altyapısında önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, sivil toplum kuruluşlarının gençleşmesi gerektiğini söyledi.

Bir dizi program kapsamında Ağrı'ya gelen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'na katıldı. Programa Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda eğitim alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye'nin eğitim alanında bugün çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu görüyoruz. Dünyada eğitimde başarılı olan ülkelere baktığımızda, fiziki imkanlar açısından Türkiye'nin herhangi bir eksiğinin bulunmadığını söyleyebiliriz" dedi.

Son 23 yılda eğitime yapılan yatırımların sonuç verdiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin TIMSS ve PISA gibi uluslararası değerlendirmelerde sürekli yükseliş gösterdiğini belirtti. Erdoğan, "Bugün bazı alanlarda ilk 5'te, bazı alanlarda ilk 7'de ve ilk 10'da yer alan bir ülke konumuna geldik" diye konuştu.

Türkiye'de sınıf sayısının önemli ölçüde arttığını söyleyen Erdoğan, "23 yıl önce yaklaşık 300 bin olan sınıflık sayısı bugün 750 bine ulaştı. Öğretmen sayımız iki katından fazla arttı. Bu durum öğretmenlerin ders yükünü azaltırken derslerine daha iyi hazırlanmalarına da imkan sağladı" ifadelerini kullandı.

Eğitimin yalnızca okuldan ibaret olmadığını vurgulayan Erdoğan, ailelerin ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim sürecinde aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Bir çocuğun yetişmesinde sadece okul değil, aile, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleri sorumluluk taşımaktadır" dedi.

Konuşmasında mesleki eğitimin önemine de değinen Erdoğan, işverenlerin uygulama tecrübesi olmayan üniversite mezunlarını yeniden eğitmek zorunda kaldıklarını dile getirerek, "Üniversiteler ya bu değişime ayak uyduracak ya da mesleki eğitimin ağırlığı lise dönemine kayacak. Bu aslında kötü bir şey değil. İnsanlar lise sonrasında da güçlü kariyer imkanlarına sahip olabilir" şeklinde konuştu.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye katkısına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'de 350 binden fazla uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Erdoğan, "Bir uluslararası öğrencinin Türkiye'de yıllık ortalama harcamasının en az 5 bin dolar olduğunu düşündüğümüzde, uluslararası öğrencilerin ekonomimize katkısı yaklaşık 4 milyar dolara ulaşıyor" dedi.

Türkiye'nin uluslararası öğrenciler açısından daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, bu öğrencilerin mezun olduktan sonra Türkiye'nin gönüllü elçileri haline geldiğini ifade etti.

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, "Türkiye ekonomisi bugün 1,6 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşmış, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 11'inci büyük ekonomisi konumuna gelmiştir" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının gençlere daha fazla alan açması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "En önemli gündemlerimizden biri sivil toplum kuruluşlarının gençleşmesini sağlamak. Eğer gençlik faaliyetleri yürütüyorsanız, yönetimlerinizde de gençlerin yer alması gerekir" ifadelerini kullandı.

Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine daha fazla katılması gerektiğini belirten Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının da gençlere yönelik faaliyet ve destek programlarını daha etkin şekilde duyurmasının önemine dikkat çekti.

Program, öğrencilerle gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı