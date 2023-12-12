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Balıkesir'de 250 deve kıyasıya yarıştı

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Balıkesir Burhaniye ilçesinde, sezonun ilk deve güreşi Pelitköy Mahallesi'nde yapıldı. 25. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri'nde 250 deve arenaya çıkarken, güreşleri binlerce kişi izledi.

Balıkesir'de 250 deve kıyasıya yarıştı

BALIKESİR - Balıkesir Burhaniye ilçesinde, sezonun ilk deve güreşi Pelitköy Mahallesi'nde yapıldı. 25. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri'nde 250 deve arenaya çıkarken, güreşleri binlerce kişi izledi.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Pelitköy Arenası'nda gerçekleştirilen güreşlere, içlerinde ulusal arenalarda güreşmiş ünlü develerin de olduğu yaklaşık 250 deve katıldı. Burhaniye Belediyesinin öncülüğünde yapılan güreşlere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Deveciler Derneği ve Pelitköy Muhtarlığı da destek oldu. Yediden yetmişe her kesimden seveni olan deve güreşlerinde büyük heyecan yaşandı. Tek tek arenaya çıkarak güreşen develer rakiplerine üstünlük sağlamak için büyük çaba sarf etti. Bu sene 10 adet kupanın verildiği güreşler kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Güreşleri izlemeye gelen güreş severler de müsabakalarda coşku dolu anlar yaşadı. Bazı develeri görevliler ayırmakta zorlanırken, kaçmayı tercih eden develer de oldu. Dereceye giren develerin sahiplerine kupalar verildi.

Güreşleri, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve bürokratta izledi. Güreşlere iki deve ile katılan kadın deveci Habibe Yüksel, "Ben Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünden geliyorum. Mali müşavirlik yapıyorum. 2009 yılında ilk devemi aldım. O günden beri güreşlerdeyim. Develeri çok seviyorum. Bu gün iki devem de güreşleri başarılı bir şekilde tamamladı. Bu sevgi başka bir şey. Yüzlerce otobüsün, binlerce apartmanın, yazlığın olsun. Bu başka bir şey. Çok büyük heyecan yaşadım" dedi.

Kültürel mirasın devam ettirilmesini isteyen Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, "Bu yıl da Burhaniye Pelitköy'de harika güreşler oldu. Geçen yıl hava muhalefetinden dolayı yapılamamıştı. . Güreşler inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Kültürel mirasımızın devam ettirilmesi açışından da son derece değerli ve önemli etkinlikler. Festival havasında yapılarak, hem bölge tanıtımına hem de turizm açısından değerlendirilmesi oldukça önemli. Ben, Burhaniye Belediyesine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ve Pelitköy Muhtarlığına bu konuda yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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