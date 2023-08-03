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Aydın Tekstil Park'ta 'Hababam Sınıfı Tatilde' filmi gösterildi

Kültür Sanat Haberleri

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Tekstil Park'ta 'Hababam Sınıfı Tatilde' filmi gösterildi. Aydın Tekstil Park'ta açık hava sinema geceleri devam ediyor. Geçen günlerde hizmete açılan Mimar Sinan Parkı'nda ise müzik dinletisi ve kadın bando takımı Aydınlılarla buluştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kültür-sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirterek tüm Aydınlıları yaz etkinliklerine davet etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Tekstil Park'ta 'Hababam Sınıfı Tatilde' filmi gösterildi.

Aydın Tekstil Park'ta açık hava sinema geceleri devam ediyor. Geçen günlerde hizmete açılan Mimar Sinan Parkı'nda ise müzik dinletisi ve kadın bando takımı Aydınlılarla buluştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kültür-sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirterek tüm Aydınlıları yaz etkinliklerine davet etti.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Aydın Büyükşehir Belediyesi Mimar Aydın Kültür Sanat Haberler

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