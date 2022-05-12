Aydın'da 'Karagöz ve Hacivat' oyunu sahnelendi

AYDIN (AA) - Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Vakıflar Haftası dolayısıyla "Karagöz ve Hacivat" oyunu sahnelendi.

Efeler ilçesindeki Hidayet Sayın Kültür Merkezinde sergilenen oyuna yoğun ilgi gösterildi.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde yüzlerce öğrencinin izlediği oyun, renkli görüntülere sahne oldu.

Eğlenceli anların yaşandığı oyunda bilmeceler sorularak, çocukların oyuna dahil olması sağlandı.