Aydilge, Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği' Kapsamında Konser Verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Bir Anadolu Şenliği' etkinliklerinde şarkıcı Aydilge, Bingöl'de konser verdi. Konserde, Filistin'deki saldırılara dair duygu ve düşüncelerini paylaşan Aydilge, müziğin önemine vurgu yaptı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Aydilge, Bingöl'de konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4'üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu. Şarkıcı Aydilge, şenliklerin 3'üncü gününde Bingöl Belediyesi otopark alanında sahneye çıktı. Konsere gelen Bingöllüler, alanı doldurdu.

'SADECE KEYİFLENMEK İÇİN MÜZİK YAPMIYORUZ'

Konserinin bir bölümünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Aydilge, Filistin bayraklı atkı takarak, "Sadece eğlenmek ve keyiflenmek için müzik yapmıyoruz. Bazen üzüntülerimizi, acılarımızı paylaşmak, anlatamadıklarımızı anlatmak için müzik bizim şifamız oluyor. Ben 3-4 yıl önce 'Yalnızlık Masalı' adında bir şarkı yazmıştım. Bu akşam da sizlerle dünyada yapayalnız bırakılmış, ne yazık ki yalnızlığa terkedilmiş, acıları görünmeyen sevgili Filistinli kardeşlerimiz için bu şarkıyı söylemek istiyorum. Filistinli kardeşlerimize, dualarımızı ve iyi dileklerimizi hep birlikte gönderelim" dedi. )

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
