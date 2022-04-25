Antalya DOB'da 'La Traviata' operası sahnelenecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi'nce, 28 Nisan'da "La Traviata" operası sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eserini Melih Öztürk sahneye koyuyor.

Bir perdelik rejili konser formatıyla ilk kez sahnelenecek eserin prömiyerinde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek.

Koro şefliğini Mahir Seyrek'in yaptığı eserde dekor düzenleme Ömer Gündüz, kostüm Gazal Erten, koreografi Kürşat Kılıç ve ışık tasarımı Mustafa Eski'nin imzasını taşıyor.

Aşk ve suçluluk duygusunun heyecanlı, neşeli ve dramatik melodilerle işlendiği eserde "Violetta Valery" rolünü Aslı Ayan, "Alfredo Germont" rolünü Dağhan Ergün, "Giorgio Germont" rolünü Mehmet Ali Tutar, "Annina" rolünü Seçil Eyilikeder, "Doktor Grenvil" rolünü Şafak Güç, "Flora Bervoix" rolünü Tuğçe Oğuzülgen, "Gastone" rolünü Erdi Can Aybaş, "Baron Douphol" rolünü Yalçın Ünsal, "Marki D'Obiny" rolünü ise Yusuf Yıldız canlandırırken gecede Fatih Şanal anlatıcı olarak yer alacak.

28 Nisan saat 20.30'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı opera gişeleri ve www.biletinial.com internet sitesinden temin edilebilir.