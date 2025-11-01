Haberler

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Film' Ödülü 'Tavşan İmparatorluğu'na Verildi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Film' Ödülü 'Tavşan İmparatorluğu'na Verildi
62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Seyfettin Tokmak'ın yönettiği 'Tavşan İmparatorluğu', 'En İyi Film' ödülünü kazandı. Festivalde birçok ödül sahiplerini buldu.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülünü Seyfettin Tokmak'ın yönettiği "Tavşan İmparatorluğu" aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Sunuculuğunu Alpdoğan Esenoğlu ile Nefise Karatay'ın yaptığı gece, müzik dinletisiyle başladı. Gecede, ödüller sahiplerini buldu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülünü Seyfettin Tokmak'ın yönettiği "Tavşan İmparatorluğu" aldı. Tokmak, unutamayacağı bir gece yaşadığını belirterek, film yapmaya devam edeceğini söyledi.

Ulusal Uzun Metraj kategorisinde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü "Kanto" filminden Yıldız Kültür, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü "Tavşan İmparatorluğu" filminden Sermet Yeşil'in oldu.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, "Erken Kış" filminin oyuncularından Leyla Tanlar'a verildi. Tanlar, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, hikayelerde kadınlara biçilen rolün ayrılan değil, arta kalan olduğunu belirtti.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Parçalı Yıllar" filmindeki rolüyle Yetkin Dikinciler'in oldu. Dikinciler, yönetmenine ve film ekibine teşekkür ederek, güzel bir festival olduğunu ifade etti.

"Tavşan İmparatorluğu" birçok dalda ödül aldı

"Cahide Sonku" ödülü, "Parçalı Yıllar" filminden Bilge Şen, Ezgi Yaren Karademir ve "Bağlar Kökler ve Tutkular" filminin sanat yönetmeni Nanaz Bahram'a verildi.

"En İyi Kurgu" ödülünü "Noir" filminden Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci, "En İyi Müzik" ödülünü "Parçalı Yıllar" filminden İrsel Çivit, "En İyi Sanat Yönetmeni" ödülünü "Tavşan İmparatorluğu" filminden Tora Aghabayova, "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünü "Tavşan İmparatorluğu" filminden Claudia Becerril Bulos aldı.

"En İyi Senaryo" ödülünü "Sahibinden Rahmet" filminden Gözde Yetişkin ve Emre Sert, "En İyi Yönetmen" ödülünü, "Tavşan İmparatorluğu" filmiyle Seyfettin Tokmak kazandı.

"Film-Yön En İyi Yönetmen" ödülü de Seyfettin Tokmak'a verildi. Tokmak, duygularını "Mucize gibi. Ölecek miyim, çok zor durumda hissediyorum. Yoksa rüyada mıyım, çok başka duygular içindeyim." sözleriyle ifade etti.

"Behlül Dal En İyi İlk Film" ödülü, "Sahibinden Rahmet" filminden Gözde Yetişkin ve Emre Sert'in, "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel" ödülü "Aldığımız Nefes" filminden Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yazan'ın, "Festival Nişanı" ise Öykü Karayel'in oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
