Ankara Filarmoni Orkestrası ve Saygun Korosu'ndan Cumhuriyet'in 100. yılına özel dinleti

Ankara Filarmoni Orkestrası ve Saygun Korosu'nca Cumhuriyet'in 100'ncü yılı dolayısıyla "Yankılı Tepeler" senfonik şiir dinletisi sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Salonunda düzenlenen dinleti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Namazgah Tepe ve Dua Tepe İki tepe arasında var kılınmak" konulu "Yankılı Tepeler" şiir dinletisinde Orkestra Şefi Rengim Gökmen, Koro Şefi, Çiğdem Aytepe ile sopranoda Görkem Ezgi Yıldırım, tenorda Barış Yanç, baritonda Arda Aktar yer alırken, anlatıcılığı Okan Şenozan yaptı.

Etkinliği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı Ankara milletvekilleri de izledi.