ADÜ Rektörü Bülent Kent, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kent, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar", "Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" fotoğraflarını oylayan Kent, "Çevre-yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" fotoğrafını beğendi.

Kent, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" karesini seçti.

Fotoğrafların her birinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kent, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi anlamında önemli bir görevi üstlenen Anadolu Ajansına teşekkür etti.