Adanalıların bayramlığı Adana şalvarı

ADANA - Ramazan bayramına sayılı günler kala Adana'da terziler, yöreye özgü şalvar siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Adana'da özellikle kırsal mahallelerde yaşayanların bayramda tercih ettiği bölgeye özgü siyah kumaşlardan işlenen Adana şalvarı için terziler siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Kozan ilçesinde de 35 yıldır terzi mesleğini sürdüren Ramazan Adır, bayrama sayılı günler kala gelen şalvar siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor. Siyah dokuma kumaşlar başta olmak üzere sıcak havalarda serin tutma özelliği olan ürünleri şalvara dönüştüren terzi Ramazan Adır, yoğun talep olduğunu kaydetti.

Talebin şuanda çok yoğun olduğuna dikkat çeken terzi Adır " Özellikle kırsal mahallelerden gelen köylülerimiz yoğun talep var. Günde 5-10 şalvar dikimi yapıyoruz. Gömlek dikimi de yapıyoruz ama Adana şalvarından vazgeçilmiyor. Bu bizim Adana'mızın öz kültürü. Her yerde şalvar var ama bu başka. Bu rahatlık varken neden pantolon giysinler pantolon nerde şalvar nerede" dedi.

Adana şalvarının metresinin 280 TL'ye kadar olduğuna dikkat çeken Adır, Adanalıların bayramlığının bu şalvar olduğunu ifade etti.