2022'nin en iyi 53 şehri seçildi! Listede Türkiye'den tek il var

Ünü şehir dergisi Time Out, dünyanın en iyi şehirlerini sıralamak için 20 bin kent sakini ile konuştu. Kent hayatı, restoranlar, mekanlar, tiyatro, sinema ve sanat galerileri, komşular, gece yaşantısı, mahalleler... Buradaki fikir, şehir yaşamının küresel bir görüntüsünü oluşturmak ve insanları yerel halkın gerçekten iyi vakit geçirdiği yerlere yönlendirmek.

LİSTE BU YIL PANDEMİ BAKIŞ AÇISINDAN SIYRILDI

Son 2 yıldır liste, şehirlerin pandemi sırasında nasıl toparladığına ve karantina sırasında hayatı nasıl katlanılır hale getirdiğine odaklandı. Ama şimdi, iki yıllık seyahat kısıtlamalarının ardından dünya yeniden açıldı ve liste yeniden şekillendi. 2022'de en iyi şehirler; gelişen gece hayatı, harika yiyecek - içecekler, bolca sanat, kültür ve müzeleri olanlar. Yürünebilirlik, toplu taşıma, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi pratik şeyler listenin oluşmasında önemli yer oynadı.

İSTANBUL 50. SIRADA

Time Out'a göre her zaman olduğu gibi sürprizlerle dolu mutfak sahnesiyle ünlü İstanbul'un Kovid hüznünden sıyrılıp enerjik benliğine dönmesi uzun sürmedi. 17. İstanbul Bienali ve sayısız büyük müzikal etkinliği ile öne çıkan İstanbul, ikonik Atatürk Kültür Merkezi'nin cesur bir opera, tiyatro, konser ve film gösterimleri programıyla bir kez daha açılmasıyla eşsiz kültürel yaşantısını bir kez daha gözler önüne serdi. Galata Port'un açılışı, Time Out'a göre kentin bu yılki en önemli olaylarından biri oldu. İstanbulluların yüzde 97'si şehirlerinin asla sıkıcı olmadığını söylerken, yüzde 82'si yeme-içme için harika bir seçim olduğunu ve yüzde 83'ü de çeşitlilik açısından eşsiz olduğunu ifade ediyor. Megakent

Listedeki ilk 10 şehir şöyle:

10. KOPENHAG

Time Out'a göre gezginler, dünyanın en yeşil şehirlerinden birinin tadını çıkarmak istiyorlarsa aradıkları yer Danimarka'nın başkenti Kopenhag. Sürdürülebilirlik, yürünebilirlik ve rahatlık için dünyada ikinci sırada yer alan Kopenhag'da bisikletle dolaşmak son derece kolay ve keyifli. Bunun da ötesinde Time Out, şehrin "hidrofil bisikletler, yüzen saunalar, jakuziler ve hatta kayık barları ile su yollarını ciddi şekilde benimsediğini" belirtiyor. Kopenhag'ın tek bir dezavantajı var: Yerel halk, şehri yeni arkadaşlar edinmek için bir yer olarak önermiyor.

9. MONTREAL

Bu Kanada şehri, Time Out araştırmasında 'birinci sınıf yiyecek ve içecek sahnesine sahip' olmasıyla övüldü. Yerel halkın yüzde 93'ü, kentte harika bir yemek bulmanın kolay olduğunu söylerken Montreal, çok yönlü bir şehir olarak öne çıktı. Montreal ayrıca harika müzeleriyle diğer kentlerden ayrışıyor ve keşfedilecek 'ücretsiz konserler, deniz kıyısındaki festivaller ve gece hayatı sahnesiyle' vazgeçilmesi güç bir deneyim sunuyor.

8. BERLİN

Time Out, Berlin'i 'uygun fiyatlı' ve 'gezinmesi kolay' olarak tanımlıyor. "Yapılacak çeşit çeşit aktiviteler açısından ikinci sırada yer alan Berlin, aynı zamanda yerel halk tarafından en az pahalı olarak tanımlanan şehir. Tiem Out, Berlinlilerin "toplu taşıma sistemlerine aşık" olduğunu ve yerel halkın yüzde 97'sinin bunu övdüğünü ortaya koyuyor. Her tür ziyaretçiye pek çok şey sunan Berlin'de, hafta sonu partileri tüm gücüyle devam ederken, kaliteli yemekler konusunda da son derece prestijli. Time Out, "devrim niteliğinde yürüyüş turları" ve "son teknoloji çağdaş sanat gösterileri" de dahil olmak üzere, az para harcamak isteyenler için de pek çok seçenek olduğunu ortaya koyuyor.

7. MARAKEŞ

Tatil romantizmi mi arıyorsunuz? Time Out'a ve sakinlerin yüzde 69'una göre Marakeş, insanlarla bağlantı kurması en kolay şehir olarak listede ilk sırada yer alıyor. Sadece arkadaş edinmek veya ilginç insanlarla tanışmak isteyenler için hala en üst noktada olan şehir, yeni arkadaşlar edinmek için ikinci, komşularınızı tanımak için bir numara.

6. PRAG

Time Out'a göre Prag, dünyanın en güzel altıncı şehri: 'Yerlilerin yüzde doksanı şehirlerini güzel olarak görüyor ve yüzde 96'sı toplu taşımayla dolaşmanın kolay olduğunu söylüyor. Bu iki faktör kenti hem güzel hem de çekici bir yaşam tarzıyla mükemmel bir şehir ortaya çıkarıyor. Time Out, şehirdeki 'yenilenmiş' kamusal alanların hem yerel halka hem de ziyaretçilere sunacak çok şeyi olduğunu ekliyor. Time Out, "Naplavka'da yakın zamanda tamamlanan nehir kıyısı, prestijli bir mimari ödülüne aday gösterildi" diyor ve ekliyor: "Strelecky Adası zamansız manzaralar sunuyor."

5. AMSTERDAM

Amsterdam sakinlerinin yüzde 89'luk kısmı, "kendileri olabilecekleri bir şehir arayanlar için, kim olduğunuzu ifade etmenin dünyanın en kolay şehri" diye düşünüyor ve "dünyanın en ilerici ikinci şehri olan Amsterdam'dan başkasını aramayın" diyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sakinlerin yüzde 100'ü, şehirlerinin etrafında bisiklet sürmenin kolay olduğu konusunda hemfikir. Peki bisikletle nereye gidilir? Time Out, Amsterdam'ın keşifleri ödüllendirecek kadar büyük olduğunu ve bu yıl bazı harika festivallerin düzenlendiğini ekliyor.

4. GLASGOW

Listede ilk beşe girmeyi başaran ikinci İskoç şehri olma özelliğini taşıyan Glasgow, 'bu yıl dünyanın en dost şehri' olarak tanımlanıyor. Kent sakinlerinin yüzde 87'si şehrin pahalı olmadığını söylediği en uygun fiyatlı ikinci şehir. Yani 2022, yeri ziyaret etmek, keşfetmek ve yerlilerle tanışmak için mükemmel bir zaman. Kent rehberi Time Out, şehrin "yeni gelişen yemek ortamı"na ve "dans etmenin kelimenin tam anlamıyla ışıkları açık tutmaya yardımcı olduğu" "dünyanın ilk vücut ısıtmalı kulübü" olan SWG3'e göz atılmasını tavsiye ediyor.

3. MEDELLİN

Bir zamanlar kötü şöhretli uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın eviydi. Ancak 2022'ye gelindiğinde Kolombiya'daki yeni giriş Medellin, 'iyi vakit geçirmek isteyenler için ziyaret edilecek yer'. Medellin yeme-içme ve gece hayatı sahnesiyle göz doldururken, tasarımıyla hayran bırakan butik otellere de ev sahipliği yapıyor.

2. CHICAGO

İki yıl hayatı zehir eden pandemi boyunca bir açılan bir kapanan Chicago, kısıtlamalardan daha güçlü çıktı. Dünyanın en eğlenceli şehri seçilen Chicago, birinci sınıf yemekler tatmak, Michigan Gölü boyunca güneşin tadını çıkarmak, ikonik sanat eserlerini görmek, farklı mahallelerde dolaşmak ya da tarihi gece kulüplerinde eğlenmek için ideal. Yerli halkın yüzde 96'sı yiyecek ve içecekleri için Chicago'dan vazgeçemiyor. Yüzde 95'i ise şehrin sanat ve kültür sahnesi için aynı şeyi söylüyor.

1. EDINBURGH

İskoç başkenti, simge yapıları, mimarisi, onu yürüyerek keşfedilecek en güzel şehirlerden biri yapan güzel manzaralı noktaları ve sürekli gelişen yiyecek - içecek sahnesi ile bu yıl dünyadaki en iyi kent olmayı başardı. Tüm grupları hoş karşılayan ilerici tavrı, sanat, kültür festivalleriyle öne çıkan kentin sakinlerinin yüzde 88'i, şehirde 'kim olduğunuzu ifade etmenin' kolay olduğunu söylüyor. Şehir sakinlerinin yüzde 95'i tüm şehrin güzel olduğunu düşünürken, yüzde 93'lük kesim hem de yürünebilir olduğunu düşünüyor.

İşte dünyanın en iyi 53 şehri: