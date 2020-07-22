Kulp'ta saman yüklü kamyon tehlike saçtı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kapasitesinin üzerinde saman yüklenen kamyon, yolda tehlike saçtı.
22.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:26
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kapasitesinin üzerinde saman yüklenen kamyon, yolda tehlike saçtı.
Kapasitesinden fazla saman çuvalı yüklenen kamyon yola koyuldu. Kamyon seyir halindeyken yüklenen çuvalların bazısı yola savruldu. Çuvalların düştüğünü gören arkadaki sürücülerin dikkati, faciayı önledi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA