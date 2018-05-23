Kulp'ta Hindi Çiftliği Kuruldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç Çiftçi Projesi kapsamında, Kulp ilçesine bağlı Akbulak köyünde hindi çiftliği kuruldu.

Genç girişimci Aydın Yatçı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne sunduğu projesinin kabul edilmesiyle köyünde 80 metre karelik alanda 400 hindiyle işe başladı.

Devletin verdiği destekle kendi işini kuran Yatçı, yaptığı açıklamada, kurduğu çiftliği genişletmeye çalıştıklarını söyledi.

Yatçı, şunları kaydetti:

"Hindilerin aylık olarak iğneleri ve ilaçları var. Bunları belli aralıklarla veriyoruz. Bazen çok nadir de olsa hasta oldukları zaman hemen müdahalede bulunuyoruz ki diğer hindilere bulaşmasın. İlk etapta hibe olarak 400 hindi aldık. Altı aylık bakımın ardında bir kısmını sattık ve yaklaşık olarak 17 bin lira kar elde ettik. Hindi sayısını en az bine çıkartarak sadece Kulp değil, komşu ilçelere de hitap etmeyi düşünüyoruz."

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cihan Güreş de genç çiftçilere her türlü desteğin verildiğini belirtti.