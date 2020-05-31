Kullandığı traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.
31.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:47
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde traktörü ile tarlaya gitmek için evinden çıkan Recep Uçar, köy içinde engebeli alanda traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan Uçar'ın yakınları fenalık geçirirken, jandarma ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA