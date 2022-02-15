Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantısı yapıldı - Haberler
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Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantısı yapıldı

AA, Kamil Altıparmak - Ekonomi
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Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantısı yapıldı

Kula'da kurulacak Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

MANİSA (AA) - Kula'da kurulacak Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

Kula Belediyesinde yapılan toplantıda, 2021 yılı faaliyet raporları onaylandı. Arsa birim metre kare fiyatı 280 lira olarak belirlendi.

Toplantının ardından Vali Karadeniz, Kula SS Ayakkabıcılar Sitesi'ni ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Ramazan Girgin'den bilgi aldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da Karadeniz'e eşlik etti.

AA / Kamil Altıparmak - Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Manisa, Ekonomi, Haberler

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