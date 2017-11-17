KUDAKA'dan 'sağlık ve spor turizmi' atağı

Ulusal Turizmde İnovasyon Konferansında bölgedeki sağlık ve spor turizmi potansiyeli masaya yatırıldı



ERZURUM - Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 4. Ulusal Turizmde İnovasyon konferansında bölgedeki sağlık ve spor turizmi potansiyeli masaya yatırıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen konferansta Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinin yer aldığı TRA1 bölgesindeki kayak merkezlerinin, yüksek irtifa sporcu kampları ve sağlık kampüsü yatırımları, termal kaynakları ve yüksek rakım özellikleri ile spor ve sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu anlatıldı. Bölgenin sağlık ve spor turizmi altyapısını, sunulan ayırt edici hizmetleri bu sektörde hedef ülkeler olan yakın coğrafya ülkelerine tanıtmak amacıyla etkinliğin planlandığı kaydedildi.

Konferansın açılış programına Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Kuzeydoğu Anadolu Ajansı Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Zurab Tenieshcili, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Sağlık ve Turizm Yetkilileri, Azerbaycan, İran, Gürcistan Sağlık ve Turizm yetkili ve temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının turizm yetkilileri katıldı.

KUDAKA Erzurum Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, açılışta yaptığı konuşmada, "Ajansımız tarafından hazırlanan bölge planında turizmde gelir getirici ve turizm alanlarının geliştirilmesi esasında ve doğrultusunda sağlık ve spor turizminin geliştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu anlamda bölgemizin potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, sağlık ve spor turizminde ülkemizdeki ve dünyadaki genel trendleri anlatmayı fırsat bulduğumuz bu programda bizlere katılım sağlayan değerli konuşmacılara ve sizlere teşekkür ederim. Bu programın özellikle hazırlanmasında Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve ajans personelimize ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

"Erzurum bölgesel çekim niteliği taşıyan şehirlerimiz arasındadır"

Kalkınma Bakanlığı Strateji ve Geliştirme Daire Başkanı Nuri Barış, "Sağlık ve spor turizmi hem turizm sektörü açısından, hem de bölgeler ve şehirlerin gelişmesi açısından Bakanlığımızın önem verdiği konular arasındadır. Turizmi çeşitlendirmelerde turizmi gelirleri ile artırmada bu alanlar çok etkili alanlardır. Nitelikleri itibariyle ihtisas gerektiren bu alanlar Bakanlığımızca hazırladığımız bölgesel geliştirme ulusal stratejisi geliştirme dökümanında bölgesel çekim merkezi niteliği taşıyan şehirlerin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemi vurgulanmıştır. Erzurum'da bu bölgesel çekim niteliği taşıyan şehirlerimiz arasındadır. Aynı zamanda Erzurum'un bu alanda elde edeceği kazanımları yurt içi ve yurt dışı pazarlarda saha içi potansiyeli yakalama veya bulma imkanı sağlayacaktır" ifadelerini kaydetti.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Çok ciddi gelişmelerin kat edildiği bir ortamda, termal turizm ve sağlıkla termalin birbiri ile entegrasyonu, özellikle Erzurum'un soğuk vurgusunun ön planda olmasından dolayı bir takım tanıtım eksiklikleri olduğunu bizler biliyoruz. Bizler gelen heyetimizi termal tesislerimizde alırlarken Erzurum denilince akla termal turizminin olduğu, termal sağlık turizminin bir arada çalışabileceğinin çok güzel örneklerinden bir tanesini göstermeye çalıştık. Fakat kapasite ve yatırım açısından çok daha büyük tesislerin, çok daha yerlerin buralarda gerçekleştirilmesi ve faaliyet alanlarının genişletilmesi gerektiğini de söylemek isterim" dedi.

"Turizm yerel ekonomilerin kalkınması açısından da son derece önemlidir"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise turizm sektörünün dünyada bilişim sektöründen sonra küresel ölçekte en hızlı büyüyen ikinci sektör olduğunu dile getirerek, "Dünya Bankası 2015 verilerine göre dünya çapında 1.2 milyar insan turizm amaçlı seyahat ederken Dünya Turizm Örgütü'nün beklentisi bu sayının 2020 yılında 1.6 milyara, 2030 yılında ise 1.8 milyar insana ulaşmasıdır. Bu insan hareketliliğini oluşturduğu ekonomik pastanın büyüklüğü ise yıllık tahminen 1.5 trilyon dolar civarındadır. Turizm yerel ekonomilerin kalkınması açısından da son derece önemlidir. Bu konuda çok teferruata girmeden en doğru söylem belki de turizmin bir bölgede 54 farklı iş kolunun beslediği bir gerçeği ortaya koymak olacaktır" diye konuştu.

19 Kasım Pazar gününe kadar sürecek etkinlikte Azerbaycan, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti, İran, Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti'nden sağlık turizm acentalarının, ulusal basın ve medya kuruluşlarının, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının yetkililerinden oluşan yaklaşık 30 kişinin katıldığı bir tanıtım etkinliği yapılıyor.

Etkinliğin ilk gününde Erzurum'daki hastaneler ziyaret edildi, hastane yetkilileri ile görüşmeler yapılarak sunulan hastane hizmetleri yerinde görüldü. Gün içinde yine Erzurum'daki termal tesisler Nenehatun ve Aziziye Tesisleri gezilerek yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Etkinliğin ikinci gününde 'sağlık ve spor turizmi' temasıyla konferans düzenlendi. 2012 yılında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından uygulamaya başlanan İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında geleneksel olarak her yıl farklı bir tema ile düzenlenen Turizmde İnovasyon Konferansı'nın dördüncüsü oldu.

Konferansın birinci oturumunda Türkiye'de ve dünyada Sağlık ve Spor Turizmine Genel Bakış konusunda, Türkiye'de Sağlık Turizmi, Sağlık Turizminin Mevcut Potansiyeli ve Sunulan Hizmetler, Sağlık Turizminde Türkiye'nin Yeri, Markalaşma ve Pazarlama, Sağlık Turizminde Eğitim ve İhtisaslaşma, Ülkemizde ve Dünyada Spor Turizmi konuları ele alındı.

Konferansın ikinci oturumunda TRA1 Bölgesinde Sağlık ve Spor Turizmi Potansiyeli ve Yüksek İrtifa Özellikleri kapsamında Bölgenin Sağlık Turizmi Altyapısı ve Sunulan Hizmetler, Bölgede Sunulan Ayırt Edici Sağlık Hizmetleri; Organ Nakli Uygulamaları, Yüksek İrtifa Sporcu Kampları, Bölgenin Spor Turizmi Altyapısı ve Sunulan Ayırt Edici Hizmetler, Yüksek İrtifanın Ayırt Edici Özellikleri; Yüksek Rakım Ürünleri ve TRA1 Bölgesinin Biyoklimatik Konfor Özellikleri ve Sağlıklı Yaşam konuları ele alındı.

Konferansın üçüncü ve son oturumunda ise TRA1 Bölgesinin Sağlık ve Spor Turizmi Geleceği başlığı altında Bölgeye Yönelik Genel Değerlendirmeler; Geleceğe Yönelik Öneriler ve Reçeteler konusunda sunumlar gerçekleştirildi.

Yarın ise etkinliğin Erzincan ayağı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Erzincan Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Özel Hastane ziyaret edilecek, Ekşisu Termal Tesisleri ve Ergan Kayak Merkezi gezilecek.

Etkinliğin son günü 19 Kasım Pazar günü ise Erzurum'da bulunan kış sporu tesisleri, antrenman sahaları, kayak tesisleri ziyaret edilerek program sona erecek.