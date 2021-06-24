KUDAKA 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı Haziran ayı sonuçları açıklandı
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KUDAKA 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı Haziran ayı sonuçları açıklandı

KUDAKA 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı Haziran ayı sonuçları açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 1 Haziran 2021 tarihine kadar sunulan projelerin değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak fizibilite desteği almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 1 Haziran 2021 tarihine kadar sunulan projelerin değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak fizibilite desteği almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapıldı. Başvuruların tamamı ön incelemede uygun bulunup, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Fizibilite Desteği başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre sunulan 3 proje de başarılı listede yer aldı. Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 24 Haziran 2021 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerekiyor.

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı Haziran Ayı Başarılı Projeler Listesi ise şöyle:

"Kültür ve Turizm Dünyamızın Önemli Noktalarının Projelendirilmesi-Kemaliye Belediye Başkanlığı

Ata Test Merkezi- Gerçek Ortam Soğuk ve Yüksek Rakım Test Merkezi - Ata Teknokent

Atatürk Üniversitesi Botanik Bahçesi Stratejik ve Mekansal Gelişim Planlarının Hazırlanması - Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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KUDAKA 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı Haziran ayı sonuçları açıklandı - Haberler Ekonomi
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