Küçük Mert Ali'ye çifte mutluluk

Tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan Mert Ali Savğı için yeni bir akülü motosiklet alındı

Galatasaraylı futbolcu Gomis'den imzalı forma isteyen küçük çocuk için imzalı forma geliyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde yılbaşı gecesi tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan 11 yaşındaki bedensel engelli Mert Ali Savğı'ya hayırsever bir iş adamı tarafından akülü motosiklet alınarak hediye edildi.

11 yaşındaki Mert Ali Savğı'nın yılbaşı gecesi babaanne Emine Savğı'nın evinin önünden tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınmış, jandarma ekiplerinin araştırmasının ardından aküyü çalan hırsız olayın ardından yakalanmıştı. Tekerlekli sandalyesi olmadığı için okula babaannesinin sırtında gelip giden küçük çocuğun bu dramı haber olarak ulusal basında yer almasının ardından Osmaniyeli bir iş adamı tarafından Mert Ali'ye yeni bir akülü motosiklet alınarak hediye edildi.

Fanatik bir Galatasaray taraftarı olan Mert Ali Savğı hayranı olduğu Galatasarylı futbolcu Gomis'den imzalı forma istemişti. Mert Ali'nin bu çağrısına kayıtsız kalınmadı ve Galatasaray Futbol Kulübü adına yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm küçük Mert'e Gomis imzalı forma göndereceklerini açıkladı. Ayrıca Mert Ali sezon başlayınca uçakla İstanbula gidecek ve Galatasaray'ın bir lig maçını stadyumda izleyecek. Çifte mutluluk yaşayan Mert Ali, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Galatasaray'dan bana formada gelecek. Sadece Gomis değil tüm futbolcular imzalayacakmış. Akülü motosikletimde geldi. Kullanıyorum şimdi. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Mert Ali'nin babaannesi Emine Savğı ise "Bizi çok arayan oldu. Herkes çok duyarlılık gösterdi.