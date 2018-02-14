Küçük kardeşler, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını Afrin'e gönderdi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde iki küçük kardeş, kumbaralarında bir ayda biriktirdikleri harçlıklarını sınır ötesinde mücadele eden Mehmetçiklere gönderdi.

Tüm Türkiye'den Zeytin Dalı Harekatında kahramanca savaşan Mehmetçiğe bir destek de Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki ilkokul öğrencisi iki kız çocuğundan geldi.

Nurdağı Şehit Astsubay İbrahim Tıraş İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Tenzile Çelik ve ablası 3. sınıf öğrencisi İkra Nur Çelik, kumbaralarında son bir aydır biriktirdikleri harçlıklarını Afrin'de mücadele eden Mehmetçiklere gönderdi. Birbirleri ile anlaşan iki arkadaş, babalarına söyleyerek kumbaralarındaki paraları Mehmetçiğe gönderilmesini istedi. Kardeşler kumbaraları da yanına alırken, baba Nurullah Çelik ve Okul Müdürü Mehmet Kurt ile birlikte ilçedeki Ziraat Bankası'na gitti. Açılan kumbaradaki toplam 66 TL Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na yatırıldı.

Afrin kahramanlarına harçlıklarını gönderen çocuklar, askerler ve şehitler için para biriktirdiklerini belirterek, toplanan paraya diğer kardeşlerinin ve bazı arkadaşlarının da katkısı olduğunu ifade etti.

Özellikle Sevgililer gününü seçtiler

Miniklerin babası Nurullah Çelik ise çocuklarının para göndermek için özellikle sevgililer gününü seçtiklerini belirterek, "Bana bu mutlu anları yaşattıkları için çocuklarım ile gurur duyuyorum. Her ay bireysel emeklilik için kendilerine kumbaradan para biriktirip bankaya yatırıyorduk. Çocuklarım bu ay parayı Afrin'deki Mehmetçiğimize göndermemi söylediler. Özellikle de bugünü seçtiler bugün sevgililer günü. Askerlerimize bir sevgimiz olsun diye. Bizde müdürümüz ile görüştük geldik şimdi yatırdık" diye konuştu.