Küçük Cihan'ın mucize kurtuluşu

06.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:05

Adana'da 2.5 yaşındaki Cihan Can, bir apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin pencere korkuluk demirlerine oturmak isterken aşağıya kaydı ancak mucize eseri kafası demirlerin arasına sıkışınca asılı kaldı. Çığlık atan küçük çocuğu 10 yaşındaki ağabeyi Özgür Can, kıyafetlerinden yakalayıp, kurtarılmasını sağladı.

Geçtiğimiz 4 Kasım'da saat 17.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde 10 katlı binanın 4'üncü katında oturan ev kadını Zeynep Can, okuldaki çocuğunu almak için çocukları Cihan ile Özgür'ü evde bırakıp, çıktı. Bir süre sonra 4'üncü kattaki evlerinin salon penceresinin önüne çıkan Cihan Can, demir korkuluklara oturmak istedi. Bu sırada demirlerin arasından kayan küçük çocuğun kafası parmaklıklara sıkışınca 4'üncü katta asılı kaldı. Kardeşinin çığlıklarını duyan Özgür; pencerede asılı kalan Cihan'ı kıyafetlerinden tutup yardım istedi. Olayı fark eden vatandaşlar da çocukların yardımına koştu.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Alt komşusu, pencereye çıkarak Cihan Can'ın ayaklarından tutarken, çevredeki vatandaşlar, kilitli olan kapıyı balyozla kırarak içeri girdi. Bu sırada diğer komşular da aşağıda kilim tutarak, düşme ihtimaline karşı önlem aldı. Bir kişi de demir kesme aletiyle parmaklıkları kesip kurtardığı Cihan Can, evin içerisine çekildi. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi. Oğlunu alıp okuldan gelen anne Zeynep Can, yaşananları öğrenince şok oldu. Can ailesi, çocuğun askıda kaldığı yere yastık koyarak bir daha kaza olmaması için önlem aldı.

ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN

Olay sırasında kuru temizleme işyerinde olan baba Hüseyin Can, yaşananların mucize olduğunu belirterek, "Yaşananlar akıl dışı bir şey ama olmuş bir kere. Allah bize onu bağışladı. Yaptığımız iyilikler karşı geldi. Buna ihmal diyenleri vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Kimse kimsenin aile durumunu, iş durumunu bilemez. Biz 4 çocuk sahibi bir aileyiz. Bu devirde kimseye güven kalmamış. 10 yaşında ağabeyi var, 5 dakikalık mesefede okul, ona emanet etmiş annesi. Evimizde demir korkuluk var biz önlemimizi aldık ama bu olacak bir şey değildi. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

Kaynak: DHA