KTÜ Rektörü Çuvalcı'dan Rektör Türkmen'e ziyaret
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KTÜ Rektörü Çuvalcı'dan Rektör Türkmen'e ziyaret

KTÜ Rektörü Çuvalcı'dan Rektör Türkmen'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KTÜ Rektörü Çuvalcı, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Türkmen'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bölge üniversiteleri ile etkin ve sürekli işbirliği içerisinde olacaklarını ifade eden Rektör Türkmen ise; ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktararak Rektör Çuvalcı'ya teşekkür etti. - BAYBURT

KTÜ Rektörü Çuvalcı'dan Rektör Türkmen'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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