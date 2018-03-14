Kto'da Hong Kong Ticaret Geliştirme Semineri Düzenlendi

Kayseri Ticaret Odası üyelerine yönelik düzenlenen Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi. Seminerde konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Türkiye'de ticaret ve sanayi şehri olan Kayseri'nin marka şehir olma yolunda ilerlemektedir. KTO olarak, Kayseri'nin marka değerine katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Kayseri Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi Bilgilendirme Semineri'ne; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi Türkiye Temsilcisi Perran Ersu Özçaldıran, elektronik, saat, gıda, ev ürünleri, ev tekstili, hediyelik eşya, mücevher sektörlerinde yer alan Oda üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Hiçyılmaz, "Yurtdışı ilişkilerimizi önemseyen ve ülkemizin kalkınması için ihracatımızın artmasına ağırlık veren bir odayız. Hem Kayseri'de hem ülkemizde yurtdışına daha çok mal satılması için gayret göstermekteyiz. Zaman zaman üyelerimizle beraber yurt dışı ziyaretleri yaparak ticari ilişkilerimizin artması için çaba göstermekteyiz. Çünkü biz biliyoruz ki, ülkemizin kalkınması ihracat ile doğru orantılıdır. Biz ne kadar çok ihracatımızı artırırsak o kadar çok ülkemizi kalkındırırız diye düşünüyoruz" dedi.

Hong Kong ile Kayseri arası ticarete değinen ve rakamların çok düşük olduğunu ifade eden Başkan Hiçyılmaz, "Bunun geliştirilmesi, artırılması için de bizlerin üzerine çok görevler düşüyor. Karşılıklı ticari ilişkilerin artırılması için bu tür platformların kullanılması gerekir. Buralarda neler yapılabilir masaya yatırılıp karşılıklı konuşulup görüşülmesi gerekir diye düşünüyorum. Dolaysıyla bu toplantıya iştirakiniz çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Hiçyılmaz, "Türkiye'nin Hong Kong'a ihracatı 2017 yılında 627 milyon dolar civarında iken, ithalatımız ise 98 milyon dolardır. Durum bizim lehimize görünüyor. Kayseri'den Hong Kong'a yaptığımız ihracat ise sadece 8 milyon dolar, ithalatımız 139 bin dolardır. Bu rakamları artırmamız gerekiyor. Çünkü Hong Kong'un dünya ticaretinde de bir yeri bulunmaktadır. Bugünkü toplantıya elektronik, saat, gıda, ev ürünleri, ev tekstili, hediyelik eşya, mücevher sektörlerinden ticaret yapan üyelerimizi davet ettik. Mobilya sektörü bizde önemli, elektrikli ev aletleri önemli, çelik kapıda iyiyiz, dolaysıyla bu tür ihtiyaçların giderilmesi bakımından da Hong Kong'a ihracatımızı artırabiliriz" diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası'nın şehrin en büyük meslek kuruluşu olduğunu ve 19 bine yakın üyesi bulunduğunu ifade eden Başkan Hiçyılmaz, üyelere yönelik çok önemli faaliyetlerde bulunduklarını ve dolayısıyla da Türkiye'ye örnek olan faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

İhracatın artması için üyeleri teşvik ettiklerini ve yurt içi yurt dışı fuar katılımlarında destek verdiklerini kaydeden Başkan Hiçyılmaz, Türkiye'nin 2023 hedeflerine bu gayretlerle varacağını düşündüklerini ve üyeleri baş tacı ettiklerini aktardı.

Başkan Hiçyılmaz'ın açılış konuşmasının ardından, Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi Türkiye Temsilcisi Perran Ersu Özçaldıran tarafından KTO üyelerine "Hong Kong: Çin Pazarına açılan kapı" konulu sunum gerçekleştirildi. - KAYSERİ