KT-1 özellikleri neler? KT-1 tipi uçak teknik özellikleri!

izmir'in Foça ilçesinde KT-1 tipi uçağın düşmesi sonrası araştırılan uçağın özellikleri neler? KT-1 özellikleri neler? KT-1 tipi uçak teknik özellikleri!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı denize düştüğü bilgisi yer aldı. izmir'in Foça ilçesinde KT-1 tipi uçağın düşmesi sonrası araştırılan uçağın özellikleri neler? KT-1 özellikleri neler? KT-1 tipi uçak teknik özellikleri!

KT-1 ÖZELLİKLERİ NELER?

KAI KT-1 Woongbi, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir temel eğitim uçağıdır. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş olup şimdiye kadar geliştirilmiş ilk Kore yapımı uçaktır.

Mürettebat: 2

Uzunluk: 10.26 m

Kanat açıklığı: 10.59 m

Yükseklik: 3.68 m

Kanat alanı: 16.01 m²

Boş ağırlık: 1,910 kg

Azami kalkış ağırlığı: 3,311 kg

Motor: 1 × Pratt & Whitney Canada PT6A-62 turboprop