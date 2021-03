KSK Fan Zone projesi için iş birliği protokolü

KARŞIYAKA Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. ve Karşıyaka Spor Kulübü, KSK Fan Zone projesi için iş birliği protokolü imzaladı. Projesi daha önce geliştirilen KSK Fan Zone, Karşıyakalı taraftarlar için yeni yaşam alanı olacak. Kent Ocakbaşı olarak faaliyet gösteren alanda iki kurum tarafından ortaklaşa kurulması kararlaştıran KSK Fan Zone için Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı iş birliği protokolüne imza attı. Karşıyaka Belediyesi'nde gerçekleşen törene Kent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Ertan ve Önder Koç, Karşıyaka Spor Kulübü İkinci Başkanı Serkan Ergüven de katıldı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün yöneticileri, sporcuları ve her şeyden önemlisi taraftarları artık KSK Fan Zone'da buluşacak. Büyük bir yaşam alanı olarak düzenlenecek alanda KSK Store, restoran, kafe ve maçları izleme alanı olmak üzere Karşıyakalı taraftarlara hizmet verecek. Bütün işletmeler Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. tarafından işletilecek. KSK Fan Zone Karşıyaka'ya gönül vermiş herkesin evi olacak. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Projenin niteliği anlamında ülkemizde bir ilk olması, KSK Fan Zone projesinin önemini kat kat artıyor" dedi.

"ÖRNEK OLMALI""Başka bir örneği olmayan bu projeyi kulübümüze kazandıran Karşıyaka Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a, Kent A.Ş.'den Haldun Ertan ve Önder Koç'a çok teşekkür ediyorum" diyen Turgay Büyükkarcı, "Bu proje herkese örnek olmalı. İnşallah bu iş birliğimiz büyüyerek devam edecek. Bu tesis açıldığında bütün taraftarlarımızı, sporcularımızı, yöneticilerimizi ağırlayacağımız eşsiz bir yer olacak. Burası Karşıyaka'mızın ve kulübümüzün göz bebeği olacak. Yılın 365 günü hizmet verecek olan bu yerde, maçlarımızı izleyebileceğimiz, özel günlerimizde taraftarımızla buluşacağımız, şampiyonluk marşları söyleyeceğimiz KSK Fan Zone beni ve bütün ekip arkadaşlarımı çok heyecanlandırıyor. Bu heyecana ortak olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı."BİZ KULÜBÜMÜZÜN YANINDA OLMAYA HER ZAMAN DEVAM EDECEĞİZ"Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise imza töreninde, "Karşıyaka Belediyesi olarak kulübümüze her anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın çalışmaları sonucu çok güzel bir fikir ortaya çıktı. Kulüp yönetimimiz ile KSK Fan Zone projesi fikrini konuştuk. Onların onayını ve desteğini aldık. KSK Fan Zone projesi; hem kurumsal olarak kulübün kimliğine katkı sağlaması hem de maddi açıdan kulübümüzü destekleyecek bir proje olması açısından büyük önem taşıyor. Bugün burada beraber attığımız imzalarla, projeyi resmi olarak tescilledik. Bundan sonraki süreçte proje kendini göstermeye başladıkça, insanlar ne yapmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaklardır. Karşıyaka'nın kendi kimliği ile buluşacağı güzel bir tesis kazandığını düşünüyorum. Başka projeleri de beraberce yapmayı diliyor ve çok istiyorum. Hepimizin bu projelere ihtiyacı var. Umut ile baktığımız zaman gerçekten kulübümüzün geleceğinin iyi olacağına inanıyorum ve bunu her zaman dile getiriyorum. Emek veren herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Biz kulübümüzün yanında olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı